اتحاد الكرة يحدد مواعيد ربع نهائي أغلى الكؤوس

المصدر: دبي - العوضي النمر

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حدد اتحاد الكرة مواعيد وملاعب دور الثمانية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث يتقابل يوم 6 مارس المقبل، عجمان مع البطائح على ملعب استاد راشد بن سعيد عند الساعة 5.30 مساءً، وشباب الأهلي مع العين على ملعب استاد راشد في دبي عند الساعة 8.30 مساءً.

فيما تقام باقي المباريات الثلاثاء 7 مارس، حيث يتقابل بني ياس مع الوصل على ملعب استاد بني ياس في الشامخة عند الساعة 5.35 مساءً، ويتقابل الشارقة مع الجزيرة على ملعب استاد الشارقة عند الساعة 8.30 مساءً.

وسيشهد ربع النهائي 3 مباريات من العيار الثقيل، حيث يلتقي الشارقة مع الجزيرة، ويصطدم شباب الأهلي بالعين في مباراة أشبه بالنهائي المبكر، فيما يواجه بني ياس نظيره الوصل.

فوز

وكانت مباريات دور الـ 16 جرت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين وخلت من المفاجآت المعتادة في النتائج، وأسفرت عن فوز شباب الأهلي على مضيفه الإمارات بهدفين دون مقابل، فيما نجح بني ياس في اجتياز عقبة الظفرة بثلاثية مقابل هدف، وتأهل الشارقة على حساب النصر، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، وعاد عجمان ببطاقة العبور إلى الدور المقبل من إستاد الحمرية، بعد تغلبه على صاحب الأرض والضيافة بهدفين نظيفين.

وحقق الجزيرة أكبر فوز في ثمن النهائي، بعد تغلبه على جلف اف سي بستة أهداف مقابل هدف، كما فاز العين على مستضيفه خورفكان بهدف دون، وكانت مباراة البطائح ومضيفه اتحاد كلباء هي الوحيدة التي حسمت بركلات الترجيح لصالح البطائح، بعد أن انتهت المباراة في زمنها الرسمي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، وتأهل الوصل بتفوقه على الفجيرة بهدفين مقابل هدف.

يشار إلى أن مباريات ربع النهائي ستلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يتأهل الفائز إلى نصف النهائي الذي يطبق خلاله نظام الذهاب والإياب ليتم تحديد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية.

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