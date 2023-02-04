شباب الأهلي ودبا ..صراع الصدارة والقاع

المصدر: دبا - محمد فضل ، دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقي شباب الأهلي وضيفه دبا الفجيرة باستاد راشد في الخامسة والنصف من مساء اليوم، في إطار الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، في صراع الصدارة والقاع.

حيث يجمع بين المتصدر والأخير، ويسعى «فرسان دبي»، إلى الفوز للحفاظ على القمة التي يعتليها حالياً برصيد 29 نقطة، في ظل مطاردة مباشرة مع أكثر من منافس قوي، ويقابله دبا الفجيرة في المركز الرابع عشر الأخير برصيد 4 نقاط، ويتطلع إلى تحقيق فوزه الثاني في الدوري هذا الموسم، كخطوة على طريق النجاة من الهبوط إلى دوري «الهواة».

ويلعب دبا بطموح العودة بنتيجة إيجابية أقلها التعادل، وكان الفريق خسر مباراته الدورية أمام الجزيرة بهدف جاء عبر ركلة جزاء احتج عليها دبا لدى لجنة الحكام.

ويخوض«النواخذة» المباراة بشعار رد اعتبار خسارة مباراة الذهاب. وأكد البرتغالي جارديم مدرب شباب الأهلي، على أهمية مباراة فريقه أمام دبا ، وصعوبتها في ظل حاجة منافسه إلى النقاط ، قائلاً: «نعمل لتحقيق الفوز، لنستمر في الصدارة، واللاعبون جاهزون رغم ضغط المباريات، وركزنا في التدريبات على استعادة لياقة اللاعبين، وثقتي كبيرة في الجميع».

وأهدى جارديم فوزه بجائزة أفضل مدرب لشهر يناير للاعبين، وقال: «هم من يستحقون الجائزة».

من جهته، قال حسن العبدولي مدرب دبا: ركزنا على تصحيح الأخطاء ولاعبونا لن يتأثروا بجماهير شباب الأهلي لأن الفريق متعود على اللعب وسط أجواء جماهيرية، وهدفنا مصالحة جماهيرنا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز