المصدر: عجمان - ياسر قاسم ، دبي - عدنان الغربي

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تنتظر عجمان والنصر مهمة صعبة عندما يلتقيان في الخامسة والنصف من مساء اليوم باستاد راشد بن سعيد في انطلاقة الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين، ويتطلع النصر«11نقطة» لمواصلة نتائجه الجيدة بعدما حصد 4 نقاط آخر مباراتين بالدوري أمام الشارقة والظفرة.

وفي المقابل يطمح عجمان «23 نقطة» بالعودة للانتصارات بعد خسارته من شباب الأهلي والعين وتراجعه من المركز الثالث للسابع، بجانب رد اعتباره أمام النصر الذي فاز في مباراة الدور الأول 2 - 0.

ورفع تاهل الفريق لربع نهائي الكأس الغالية معنويات اللاعبين ، ويغيب عنه 3 لاعبين بخط الدفاع للإيقاف والإصابات، هم محمد إسماعيل ووليد اليماحي وميرال.

وقال غوران مدرب عجمان: النصر منافس صعب، خاصة في ظل وضعه الحالي في جدول الترتيب، وقام بتجديد صفوفه أخيراً ، وحقق الفوز على الظفرة في الجولة الماضية، ما يتطلب منا إجراء تعديلات على تشكيلتنا ، ونطمح لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبنا وبين جمهورنا.

بالمقابل، أكد توميتش مدرب النصر أن مباراة عجمان واحدة من أقوى المواجهات التي يخوضها النصر في ظل المستويات القوية التي يقدمها «البرتقالي» ، مشيراً إلى أن النقاط الـ4 التي حققها النصر بآخر مباراتين أعطت المزيد من الثقة للاعبين وهي مؤشر إيجابي على تحسن الأداء ، وقال: ندرك تماماً صعوبة المباراة ونتطلع لتحقيق النتيجة المطلوبة لمواصلة تعديل وضعنا في جدول الترتيب.

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