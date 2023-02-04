بني ياس والشارقة..مواجهة التحديات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم ، أبوظبي - محمد صادق

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يحلّ الشارقة ضيفاً على بني ياس باستاد الشامخة في الثامنة والربع من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين، وسط تحديات عدة، ويسعى الشارقة إلى العودة لسكة الانتصارات وتعويض خسارة 4 نقاط في آخر جولتين بالتعادل مع النصر وشباب الأهلي، بجانب استرداد صدارة الترتيب العام، بعد أن فقدها في ختام الدور الأول لصالح شباب الأهلي.

فيما يتطلع بني ياس لتحسين موقعه في جدول الترتيب ومواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه في الجولة الماضية على خورفكان، كما يأمل «السماوي» تحقيق فوزه الأول بملعبه على الشارقة، إذ كان آخر فوز لبني ياس في الدور الأول من الموسم قبل الماضي، وتحديداً منذ أكثر من عامين ونصف العام، ويتفوق الشارقة في المواجهات بدوري المحترفين بفوزه في 10 مباريات، مقابل 5 لبني ياس.

وحضر التعادل في 6 مباريات. ويحتل بني ياس المركز التاسع في الدوري برصيد 18 نقطة ونجح في تحقيق نتائج جيدة في الجولات الأخيرة بالتعادل مع العين والفوز على شباب الأهلي وخورفكان ومني بخسارة في الثواني الأخيرة أمام الوحدة، إلى جانب تأهله إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بفوزه على الظفرة 3 - 1 قبل أيام.

صدارة

ويسعى الشارقة لاستعادة نغمة الفوز بعد أن تعثر في آخر مباراتين بالتعادل مع النصر 1-1 ومع شباب الأهلي 0-0، ويدخل الفريق للمباراة وفي رصيده 28 نقطة وتبدو المباراة صعبة رغم الفوز العريض الذي حققه الشارقة في مباراة الدور الأول على ملعبه 3 - 0 خاصة وأن منافسه بني ياس قدم مستويات جيدة وقفز في الجدول بانتصاره الأخير على خورفكان 2 - 1.

واستعد الشارقة للمباراة على مدار 3 أيام بعد فوزه على النصر وتأهله للدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

غيابات

ويغيب عن تشكيلة الشارقة كل من ماجد حسن وميلوني بداعي الإصابة ولكن الخيارات متوفرة لدى المدير الفني كوزمين، وعن بني ياس مهاجمه البرازيلي رافائيل إلياس بعد تعرضه لإصابة بكسر في مرفق اليد سيغيب على إثرها لفترة لا تقل عن شهر ونصف، وجواو فيكتور للإيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء أمام خورفكان، بينما لم تكتمل جاهزية المهاجم محمد راشد الذي عانى في الفترة الماضية من إصابة، فيما يستعيد الفريق جهود قائده فواز عوانة بعد انتهاء الإيقاف.

صعوبة

وشدد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس على صعوبة المواجهة أمام الشارقة خاصة في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق، مؤكداً في الوقت ذاته أن السماوي يسعى لمواصلة النتائج الإيجابية بغض النظر عن الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق بسبب الغيابات.

وقال: تنتظرنا مباراة صعبة أمام فريق يعد منافساً حقيقياً على لقب الدوري ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، ولكننا نأمل تحقيق نتيجة إيجابية نواصل بها العمل الجيد الذي قام به الفريق أخيراً. وأضاف: لدينا العديد من الغيابات المؤثرة ولكننا نعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتعويض تلك الغيابات.

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