ربع نهائي كأس رئيس الدولة 6 و7 مارس

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، إقامة مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يومي الاثنين والثلاثاء، 6 و7 مارس المقبل.

وتقام يوم الأثنين 6 مارس مباراتان، فيلتقي عجمان مع البطائح، على استاد راشد بن سعيد، في حين يلتقي شباب الأهلي مع العين على استاد راشد.

وتستكمل مباريات هذا الدور، يوم الثلاثاء 7 مارس، فيلتقي بني ياس مع الوصل، على استاد بني ياس، والشارقة مع الجزيرة على استاد الشارقة.

يذكر أن مباريات ربع النهائي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يتأهل الفائز إلى نصف النهائي الذي يطبق خلاله نظام الذهاب والإياب ليتم تحديد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية.



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