أحمد الشعفار: تركيز الوصل في الدوري والكأس معاً

المصدر: دبي- علي شدهان

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رسم أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، خارطة طريق فريق النادي الأول لكرة القدم، في محطات مشواره القادم بالموسم الجاري، بتأكيده أن تركيز الوصل سيكون على الدوري والكأس معاً، وذلك بعد تأهله إلى ربع نهائي بطولة الكأس، إثر فوزه أول من أمس على الفجيرة بهدفين لهدف، في دور الـ 16 من البطولة، واحتلاله المركز الرابع في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، في ختام الجولة 14 من المسابقة.

وأوضح الشعفار، في تصريحات إعلامية، بعد انتهاء مباراة الوصل والفجيرة في دور 16 من بطولة الكأس، وخطف الإمبراطور بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بقوله: ليس في بطولة الكأس فريق قوي وآخر ضعيف، الكل سواسية، واللقب متاح أمام جميع الفرق، والوصل أحد تلك الفرق، فريقنا لم يظهر بالصورة المطلوبة من ناحية الأداء، لكنه حقق الأهم بفوزه في المباراة، ونيله بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، وهذا هو الأهم والمطلوب من فريقنا.

وأضاف الشعفار قائلاً: النتائج الإيجابية في مباريات خروج المغلوب في بطولة الكأس، غالباً ما تكون أهم من الأداء، وهذا ما حدث مع فريقنا في مباراته أمام الفجيرة، الذي لم يكن منافساً سهلاً أبداً، ونأمل أن يقدم فريقنا مستويات أفضل في المباريات القادمة، سواء في الدوري أو الكأس، وتحقيق طموحات وأحلام جماهير الوصل الوفية، والتي تحب دائماً أن ترى الوصل في المقدمة.

هدف ملغى

وأبدى الشعفار عتبه على حكم مباراة الوصل أمام الفجيرة في دور الـ 16 لبطولة الكأس، بقوله: نعتب على حكم مباراتنا مع الفجيرة، في عدم احتسابه هدف لاعبنا علي صالح في شباك الفجيرة، بداعي التسلل، وهو لم يكن كذلك، فتم إلغاء الهدف، ما حرمنا من فرصة تأمين النتيجة لمصلحة الوصل. وأثنى أحمد الشعفار على لاعبي الوصل كافة، على جهدهم وتفانيهم طوال مباراة الفجيرة، داعياً لاعبي الإمبراطور إلى ضرورة طي صفحة مباراة الفجيرة، وفتح صفحة مباراة البطائح في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، الأحد المقبل، في معقل الفهود بزعبيل، والتركيز بقوة على البطولتين معاً.

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