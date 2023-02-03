لابا وشمبيه وجارديم الأفضل في يناير

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت رابطة المحترفين أسماء الفائزين بجوائز «الأفضل»، في دوري أدنوك للمحترفين، عن شهر يناير، وهم: كودجو لابا «العين» أفضل لاعب، وأحمد شمبيه «النصر» أفضل حارس، وجارديم «شباب الأهلي» أفضل مدرب. وجاء فوز لابا بفضل أدائه القوي مع العين،وتفوق على يارمولينكو «العين»، وليما «الوصل»، وبيدرو «الوحدة»، ووليد عباس «شباب الأهلي»، وتفوق شمبيه على ماجد ناصر «شباب الأهلي»، ومحمد الشامسي «الوحدة».وقاد جارديم شباب الأهلي لصدارة الدوري ليتفوق على خمينيز «الوحدة»، وبيتزي «الوصل».

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