اكتمال عقد فرق ربع نهائي أغلى الكؤوس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بنجاح ثمانية فرق في الوصول إلى الدور المقبل وهي شباب الأهلي، عجمان، الشارقة، بني ياس، العين، الجزيرة، البطائح والوصل. وكانت المباريات جرت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، في المباراة الأولى حقق شباب الأهلي الفوز على مضيفه الإمارات بهدفين دون مقابل باستاد نادي الإمارات برأس الخيمة، فيما نجح بني ياس في اجتياز عقبة الظفرة بثلاثية مقابل هدف باستاد حمدان بن زايد آل نهيان.

ونال الشارقة بطاقة التأهل على حساب النصر، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الشارقة، وعاد عجمان ببطاقة العبور إلى الدور المقبل من استاد الحمرية، بعد تغلبه على صاحب الأرض والضيافة بهدفين نظيفين.

وحقق الجزيرة أكبر فوز في ثمن النهائي، بعد تغلبه على جلف اف سي بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي استضافها استاد محمد بن زايد، كما فاز العين على مستضيفه خورفكان بهدف دون رد باستاد صقر بن محمد القاسمي بمدينة خورفكان.

وكانت مباراة البطائح ومضيفه اتحاد كلباء هي الوحيدة التي حسمت بركلات الترجيح لصالح البطائح، بعد أن انتهت المباراة في زمنها الرسمي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، وتأهل الوصل بتفوقه على الفجيرة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في استاد الفجيرة.

وسيشهد ربع النهائي مباريات من العيار الثقيل، حيث يلتقي الشارقة مع الجزيرة، ويصطدم شباب الأهلي بالعين، ويلعب عجمان أمام البطائح، فيما ينازل بني ياس الوصل.

يُذكر أن مباريات ربع النهائي ستلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يتأهل الفائز إلى نصف النهائي الذي يطبق خلاله نظام الذهاب والإياب ليتم تحديد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز