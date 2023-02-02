أندية الساحل الشرقي والهواة.. «لم ينجح أحد»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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فشلت أندية الساحل الشرقي وفرق دوري الهواة التي خاضت منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في بلوغ مرحلة ربع النهائي، وتساقطت كأوراق الخريف الواحدة تلو الأخرى، ولم ينجح أي نادٍ في تخطي هذا الدور، الذي جاء مثيراً في جميع مبارياته.

وفتح الإمارات والحمرية أبواب المغادرة على مصراعيها من فرق أندية دوري الدرجة الأولى في اليوم الأول، الذي لعبت مبارياته الثلاثاء الماضي، حيث غادر «الصقور» على يد شباب الأهلي بالهزيمة بهدفين، وخسارة الحمرية أيضاً بالنتيجة ذاتها أمام عجمان، ويلحق بهما في اليوم الثاني «الأربعاء»، خورفكان، الذي خسر أمام العين بهدف لاعب خورفكان السابق والعائد لصفوف الزعيم فلاح وليد، وفي المباراة الثانية، غادر أيضاً اتحاد كلباء أمام «العقدة» فريق البطائح، الذي تخصص في اصطياد «النمور»، وتمكن خلال 3 مباريات من تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة، ولم يتمكن كلباء من فك عقدة جاره البطائح، الذي بات يمثل معضلة حقيقية بعد أن حقق أمامه «ريمونتادا» مثيرة أمس بعد أن كان كلباء متقدماً حتى الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع المقدر بست دقائق بنتيجة 3/2، ليدرك الراقي التعادل ويحقق الفوز عليه بركلات الترجيح.

ذئاب وفهود

واستمر خروج أندية الهواة ليغادر الفجيرة من الباب الضيق أمام الوصل، الذي جرّع الذئاب الهزيمة في عقر داره بنتيجة 2/1 بعد مباراة وصفت بالمثيرة، قدم فيها الفجيرة وجهاً مغايراً لما أظهره خلال مباريات دوري الدرجة الأولى، كما فشل فريق غلف إف سي في إحداث المفاجأة، وخسر بنتيجة ثقيلة 6/1 أمام مضيفه الجزيرة في مباراة لعبت من طرف واحد، ولكن ما يحسب لفريق غلف وجوده التاريخي ضمن فرق دور الـ16 من المسابقة الأغلى للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وكان نادي دبا الفجيرة غادر من الدور التمهيدي بالخروج أمام العين، وأيضاً فشل العروبة في تجاوز الدور الأول بعد الهزيمة أمام خورفكان، لتغيب فرق المنطقة الشرقية وأندية دوري الهواة عن مشهد مباريات دور الثمانية، الذي سيكون مثيراً، إذ يلاقي شباب الأهلي فريق العين، ويصطدم الشارقة بالجزيرة، ويلتقي الوصل فريق بني ياس، والبطائح ضد عجمان.

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