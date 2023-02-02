تاناسي الجزيرة يعيد ذكرى هدف عمره 37 عاماً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أعاد الروماني فلورين تاناسي لاعب الجزيرة، ذكرى هدف عمره 37 عاماً، عندما هز شباك «جلف اف سي» في مباراة الفريقين أول من أمس ضمن دور الستة عشر من بطولة كأس رئيس الدولة والتي كسبها «فخر أبوظبي» بنتيجة 6-1 متأهلاً إلى ربع النهائي.

وأحرز تاناسي هدفه في الثانية 22 من عمر اللقاء بعد أن تبادل لاعبو الجزيرة 10 تمريرات، كانت النهاية بعكسية أرضية من عمر تراوري داخل الصندوق حولها المهاجم الروماني إلى داخل الشباك، معلناً عن هدف مبكر في مرمى منافسه سهل مهمة فريقه في تحقيق الفوز الكبير.

وبعد أن عانقت كرة فلورين تاناسي الشباك، استرجع الكثيرون ذكريات الهدف الخالد الذي أحرزه عيسى يوسف لاعب العميد السابق في شباك الوصل، بنهائي كأس رئيس الدولة عام 1986، بعد 11 ثانية من أنطلاق اللقاء، والذي دونته السجلات بأنه الهدف الأسرع في تاريخ البطولة ومازال صامداً حتى الآن على الرغم من مرور 37 عاماً عليه، ليكون هدف نجم الجزيرة الأسرع في النسخة الحالية وفي عام 2023 وبعد أن ردد البعض أنه الأسرع في تاريخ البطولة قبل التأكيد على محافظة عيسى يوسف على لقب «الهدف الأسرع».

من جانبه، أثنى الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة على الهدف المبكر الذي أحرزه لاعبه، مؤكداً أن الهدف كان مرضياً بالنسبة له، مشيراً في ذات الوقت إلى أن لاعبيه اتبعوا الطريقة التي يصل بها الفريق إلى شباك منافسيه، ذاكراً أيضاً أن هدف فلورين ساعد في تحقيق الفوز الذي خرج به من اللقاء بنصف دستة من الأهداف.

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