الشارقة يستقبل مالك نادي «جاهور اف سي» الماليزي

المصدر: الشارقة - البيان

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بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، استقبل عبدالله محمد العجلة رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم وفد ولاية جاهور الماليزية برئاسة تنكو إسماعيل بن السلطان إبراهيم ولي عهد الولاية الماليزية ومالك نادي جاهور اف سي.

وتأتي زيارة الوفد الماليزي للإطلاع والتعرف على تجربة نادي الشارقة في دوري المحترفين وتبادل الخبرات الفنية في مجالات أكاديميات كرة القدم وقطاع المراحل السنية وبحث إمكانية تبادل الزيارات والمعسكرات التدريبية بين فرق الناديين.

كما قام الوفد بجولة على مرافق النادي بدأها بالإستاد ثم مرافق الفريق الأول المختلفة من غرف تبديل الملابس وصالة الجمنازيوم والعيادة قبل أن ينتقل إلى الملاعب الفرعية ومرافق الأكاديمية، كما أبدى الوفد إعجابه الشديد بمستوى البنية التحتية للمرافق التي تخدم اللاعبين على مختلف المستويات بنادي الشارقة والتي ذكر أنها تضاهي مثيلاتها في الأندية العالمية التي سبق له زيارتها، وأشاد بمجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة على العمل الذي يقام لتوفير هذا المستوى المميز من المرافق الرياضية.

حضر اللقاء كل من محمد عبيد الحصان من مجلس الشارقة الرياضي، ووحيد مروان عرفات المدير التنفيذي لشركة نادي الشارقة لكرة القدم، ومدير نادي «جاهور اف سي» مارتين بريست ووكيل اللاعبين موريس باقنيلو، وناصر التميمي.

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