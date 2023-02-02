تعثر انتقال زياش إلى سان جرمان

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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تعثر انتقال النجم الدولي المغربي حكيم زياش «29 عاماً» من تشلسي إلى باريس سان جرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وارتكب تشلسي عدة أخطاء في إرسال الوثائق الإدارية اللازمة للموافقة على عقد اللاعب، ووصلت المستندات الصحيحة بعد إغلاق باب الانتقالات، فيما رفضت رابطة المحترفين في فرنسا الاستئناف المقدّم من باريس سان جرمان بشأن ضمه زياش

وكان زياش اجتاز الفحص الطبي بعد موافقة تشلسي على إعارته لسان جرمان من دون خيار التعاقد معه نهائياً، لكن كل شيء انهار في الدقائق الأخيرة من فترة «الميركاتو» الشتوية.

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