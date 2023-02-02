تعاون بين رابطة المحترفين والنصر لإنجاح «السوبر»

المصدر: (دبي - البيان)

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بحثت رابطة المحترفين مع نادي النصر في اجتماع تنسيقي، أمس، الترتيبات التنظيمية لكأس السوبر الذي سيقام باستاد آل مكتوم 25 الجاري، ويجمع العين والشارقة، وذلك بهدف إنجاح الحدث المهم، وقام فريق العمل بجولة ميدانية في الاستاد، وترأس وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة الاجتماع، بحضور توفيق زهروني المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم وممثلي مختلف الإدارات والأقسام بالرابطة وفريق عمل نادي النصر. وكانت الرابطة طرحت تذاكر مباراة كأس السوبر قبل شهر من انطلاق الحدث عبر موقعها الرسمي وتطبيقاتها الذكية وموقع بلاتنيوم ليست.

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