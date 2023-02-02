الوصل والعين والجزيرة والبطائح تكمل دور الثمانية لكأس رئيس الدولة

المصدر: متابعة ـ علي شدهان، طلحة عبدالله، علي الظاهري، أحمد عيسى

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أكملت فرق الوصل والعين والجزيرة والبطائح، دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وأحبط الوصل مفاجأة مضيفه الفجيرة وتغلب عليه بهدفين لهدف ضمن الدور 16 للبطولة، وسجل ثنائية الوصل، علي صالح، وفابيو ليما في الدقيقتين 31 و48، فيما أحرز للفجيرة، سفيان بوفتيني لاعب الوصل بالخطأ في مرمى فريقه «نيران صديقة» في الدقيقة 28.

هدف نظيف

وتغلب «الزعيم» أمس على مضيفه خورفكان بهدف نظيف سجله فلاح وليد في الدقيقة 74 من المباراة باستاد صقر بن محمد القاسمي، وأنهى الفريقان، الشوط الأول بالتعادل السلبي وظهرت أفضلية العين، وعابه عدم إنهاء الهجمة بشكل جيد حيث وضع المدرب ريبروف المهاجم لابا على دكة البدلاء ولعب مكانه المغربي سفيان رحيمي الذي بدا غريباً على مركز قلب الهجوم، ونجح فلاح وليد، في تسجيل هدف المباراة في الشوط الثاني بتمريرة ذكية من سفيان رحيمي.

سداسية

وتأهل الجزيرة بفوزه السهل على غلف أف سي 6 - 1، منهياً مغامرته في الكأس الغالية، وافتتح الجزيرة، اللقاء مبكراً بواسطة العائد فلورين تاناسي في الثانية 22 من عمر اللقاء، محرزاً أسرع أهداف النسخة الحالية من البطولة، وأضاف عمر تراوري الهدف الثاني بالدقيقة 34 وقلص غلف الفارق بواسطة محمد ديوب بالدقيقة 45، وأضاف تاناسي هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بالدقيقة 60، وتوالت أهداف «فخر أبوظبي» عن طريق البديل برونو دي أوليفيرا، أشرف بن شرقي والبديل زايد العامري في الدقائق 75،84، والدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وتأهل البطائح بفوزه المثير على مضيفه اتحاد كلباء بركلات الترجيح 6 - 5 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 - 3 باستاد كلباء، سجل لكلباء بالوقت الأصلي مدافع البطائح عبدالله عباس، «نيران صديقة» وكيش وحبيب الفردان، وللبطائح جورجي، ولاعب كلباء كيش «نيران صديقة»، ولورنسي في «الوقت بدل الضائع» لتمتد المباراة إلى أشواط إضافية ثم ركلات الترجيح، التي أنصفت البطائح. ويلتقي في دور الثمانية شباب الأهلي مع العين، الوصل مع بني ياس،الجزيرة مع الشارقة، وعجمان مع البطائح.

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