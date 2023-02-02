ركلات الترجيح تؤهل البطائح لربع نهائي أغلى الكؤوس

المصدر: دبي- علي الظاهري

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تأهل فريق البطائح إلى الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم بفوزه المثير بركلات الترجيح 6 - على مضيفه اتحاد كلباء اليوم عقب تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3 من المباراة التي احتضنها استاد كلباء بدور الـ 16 للبطولة، ويواجه البطائح فريق عجمان في دور الثمانية من الكأس الغالية.

جاءت المباراة في غاية الإثارة بعد تسجيل أصحاب الأرض الهدف الأول في الدقيقة السابعة بهدف عكسي من مدافع البطائح عبدالله عباس، وعزز كلباء تقدمه بتسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها كيش في الدقيقة 12، ليقلص البطائح الفارق عبر رأسية البرتغالي آرتور جورجي في الدقيقة 41 بعد متابعة كرة زميله أناتول.

وحاول «الراقي» إدراك التعادل في الشوط الثاني لكن مهمته ازدادت صعوبة بعد تسجيل كلباء الهدف الثالث عن طريق حبيب الفردان في الدقيقة 56 بعد تسديدة رائعة سكنت الشباك.، ليعود البطائح من جديد بتسجيله هدفاً من نيران صديقة، في الدقيقة 67 بعد أن لامست كرة سيكوبابا لاعب كلباء فيليب كيش وغالطت حارس المرمى.

وواصل البطائح الضغط في الربع الأخير من المباراة سعياً لإعادة المباراة لنقطة البداية بعد تهديده مرمى «النمور» في أكثر من فرصة لينجح في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع في إدراك التعادل عبر لاعبه لورنسي دو ، في الدقيقة 97 لتمتد المباراة إلى أشواط إضافية، ثن إلى ركلات الترجيح،الماراثونية التي ابتسمت للبطائح.

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