منصور بن محمد يعتمد خطة استراتيجية لتطوير القطاع الرياضي في دبي حتى 2033

المصدر: دبي - وام

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تبني نهج الاستدامة في جميع مجالات العمل الرياضي سيراً على نهج القيادة الرشيدة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أعلن عن اختيار عام 2023 عاماً للاستدامة.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: إن اختيار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد» يجسد نهج الدولة ورؤية قيادتها الرشيدة في مختلف جوانب الحياة، وفي مقدمتها تأمين مستقبل الأجيال القادمة عبر المبادرات الشاملة في جميع المجالات، ومن بينها الاستدامة والحفاظ على الموارد، وسنعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز الاستدامة في القطاع الرياضي لنساهم في ترك إرث كبير وثري للأجيال القادمة وتعزيز مكانة الدولة الرائدة في مجال المبادرات الإنسانية والمحافظة على حياة الشعوب.

تميز

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أيضاً على أن العام 2023 سيكون عاماً متميزاً على صعيد الأداء وإطلاق المبادرات، وسيشهد تحقيق إنجازات أكبر على مستوى الناتج المحلي وإطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز مكانة الرياضة في مجتمع واقتصاد دبي وتعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية باعتبارها في صدارة الوجهات العالمية المفضلة لاستضافة البطولات والفعاليات والمعسكرات التدريبية الدولية بعد أن شهد عام 2022 تحقيق الكثير من النجاحات التنظيمية والنمو على مستوى مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي، وكذلك على مستوى عدد ومستوى البطولات والفعاليات الرياضية العالمية والمحلية التي تم تنظيمها، والتي شهدت تأسيس بطولات جديدة انطلقت بقوة من دبي إلى العالم، ومن بينها بطولة كأس سوبر دبي لكرة القدم التي شاركت في نسختها الأولى فرق ليفربول وأرسنال وميلان وليون، وبطولة دوري التنس العالمي الذي شارك في نسخته الأولى بدبي 16 من أهم اللاعبين واللاعبات في العالم، كما وجه سموه بزيادة عدد الفعاليات التي يتم تنظيمها إلى 500 فعالية سنوياً واستمرار الزيادة لتصل إلى 1000 فعالية سنوياً تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي لعام 2023 والذي عقد في مقر المجلس بحضور معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري عضو مجلس الإدارة، والأعضاء: هالة يوسف بدري، وسامي القمزي، وموزة المري، وسعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، حيث اعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجلس للفترة 2023 -2033.

تعزيز

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: اعتمدنا الخطة الاستراتيجية الجديدة بما يعزز دور القطاع الرياضي في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وخطة دبي الاقتصادية «D33» وتعزيز جاهزية دبي لريادة المستقبل ومواصلة مسيرة النجاح والتميز والإنجازات في جميع المجالات، وفي مقدمتها جودة الحياة والاقتصاد المستدام وجاذبية دبي كحاضنة للمواهب والمشاريع وملتقى العالم، كما نعمل على الاستفادة من قوة تأثير الرياضة في القضايا المجتمعية وتحسين صحة الفرد ونشاطه وتعزيز التعاون بين مكونات المجتمع وأيضاً استقطاب ورعاية الموهوبين الرياضيين، وسنواصل بداية من العام 2023 وحتى 2033 تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والنمو للقطاع الرياضي في دبي على جميع المستويات، ومن بينها مضاعفة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي لدبي واستقطاب المزيد من البطولات والفعاليات الدولية، وزيادة أعداد المشاركين في الفعاليات المجتمعية والتنافسية، وتقديم الجديد من الفعاليات، وإطلاق المبادرات التي تواكب النمو والتطور الذي تشهده جميع مفاصل الحياة في دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً.

نمو

وأضاف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: تستهدف الخطة الممتدة من 2023 وحتى 2033 تحقيق نمو كبير في القطاع الرياضي خلال هذه السنوات تكون حصيلته: زيادة إسهام الرياضة في الناتج المحلي من 2 % إلى 4 %، وإدارة وتنظيم 3000 فعالية رياضية دولية وإقليمية ومحلية، واستضافة أكثر من 1000 معسكر رياضي دولي، وزيادة نسبة الفعاليات الرياضة المنظمة بدعم القطاع الخاص إلى 90 %، وغيرها من المنجزات التي سيكون لها أكبر الأثر في تحقيق الأهداف الكبيرة للمجلس في إدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي.

ووجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بوضع إجراءات تحفيزية بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وهيئة الصحة بدبي وإطلاق جائزة تمنح للمدارس التي تطبق أفضل الممارسات للحفاظ على صحة الطلبة والوقاية من الأمراض من خلال تبني نهج الرياضة والنشاط البدني، وغيرها من الإجراءات خلال فترات الدراسة.

استقطاب

تضمن الاجتماع مناقشة سياسة استقطاب اللاعبين فـي أندية دبي التي وضعها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع بيت خبرة عالمي وعدد من الخبراء المختصين العالميين، والتي تتضمن مراحل وآليات استقطاب اللاعبين وإجراء التقييم الفني الصحيح والجهة المختصة عن اتخاذ قرارات الاستقطاب والتعاقد مع اللاعبين بداية من مرحلة الأكاديميات وصولاً إلى الفريق الأول.

فعاليات مقبلة

استعرض اجتماع مجلس دبي الرياضي الفعاليات التي سيتم تنظيمها في الفترة المقبلة وفي مقدمتها سباق دبي مسقط للشراع الحديث في الفترة من 4 - 12 فبراير، جول دبي ضمن طواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية للسيدات يوم 9 فبراير، سباق لومان للسيارات السريعة في دبي أوتودروم في الفترة من 10إلى 12 فبراير، ماراثون دبي يوم 12 فبراير، بطولة آسيا للفرق المختلطة للريشة الطائرة في الفترة من 14 وحتى 19 فبراير في إكسبو دبي، بطولة دبي الذهبية للبولو في الفترة من 11 فبراير وحتى 4 مارس، كأس القارات لكرة القدم للناشئين تحت 13 سنة في الفترة من 17إلى 19 فبراير، ألعاب مدارس دبي بمشاركة 5000 طالب وطالبة من 220 مدرسة في شهري فبراير ومارس، بطولات سوق دبي الحرة للتنس للرجال والنساء في الفترة من 19 فبراير وحتى 4 مارس، تحدي سبينس للدراجات الهوائية ضمن فعاليات جران فوندو العالمية يوم 19 فبراير، جولة دبي ضمن طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية يوم 23 فبراير، الألعاب الحكومية في الفترة من 2 إلى4 مارس، كأس دبي العالمي يوم 25 مارس، دورة ند الشبا الرياضية في الفترة من 24 مارس وحتى 10 أبريل.

5 محركات رئيسية للمستقبل

تتضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة لرياضة دبي العديد من الغايات والأهداف والمبادرات ،تتمحور من خلال 5 محركات هي:

1 - صناعة المستقبل الرياضي، وذلك من خلال تحليل دقيق للواقع، وابتكار الحلول لصناعة مستقبل الرياضة بما يتضمنه من (الرياضات الرقمية والميتافيرس والذكاء الصناعي).

2 - اقتصاد مستدام ووجهة رياضية عالمية، من خلال زيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي السنوي، وترسيخ مكانة دبي وجهة رياضية عالمية من خلال التكامل والشراكة مع القطاع الخاص في مجالات تنظيم الفعاليات والبطولات والمعسكرات، ودعم الاستثمار في الأكاديميات والمنشآت الرياضية المختلفة.

3 - دبي نبض الرياضة أينما كنت، الذي يهدف إلى تمكين جميع أفراد المجتمع والزائرين من المشاركة في الأنشطة الرياضية في أي مكان وعلى مدار العام، بمن فيهم كبار السن والسيدات وأصحاب الهمم.

4 - تميز وإنجازات رياضية، من خلال توفير البيئة المثالية لجذب واستقطاب الموهوبين، وتحقيق التميز الرياضي والإنجازات في جميع الميادين.

5 - نظام عمل مؤسسي وحوكمة فاعلة، عبر وضع نظام عمل مؤسسي رقمي متكامل ومترابط يضمن الحوكمة الشاملة للقطاع الرياضي.

8 برامج ومبادرات جديدة

تتضمن الخطة الاستراتيجية العديد من المبادرات والبرامج وهي برنامج مُسرّعات الشركات الرياضية، ويهدف لدعم وتعزيز دور الشركات العاملة في دبي لصناعة المستقبل الرياضي وتنظيم الفعاليات، ومبادرة رياضة تفاعلية مجتمعية، بإنشاء قطاع متخصص ومتقدم بما يوائم إقامة ملاعب ذكية للرياضات المجتمعية واسعة الانتشار بالتعاون مع القطاع الخاص، ودليل الفرص الاستثمارية لتزويد المستثمرين بكافة المعلومات والفرص لتعزيز مساهمتهم في القطاع الرياضي،والحوافز التنظيمية ، ويقوم المجلس بالتعاون مع الدوائر الحكومية بتقديمها للشركات المنظمة للفعاليات الرياضية والمستثمرين لخلق بيئة مُشجعة على الاستثمار، السياحة الرياضية بتفعيل أنشطة وبرامج وفعاليات تسهم في تعزيز السياحة الرياضية التي ترتبط الملاعب عالمية المستوى وبشواطئ دبي وأجمل شتاء في العالم وأرياف وبراري دبي، ومبادرة استقطاب وتطوير المواهب ، وتحفيز وتشجيع الشباب، والنموذج التجاري للأندية ويشمل وضع نموذج للأندية التي تحقق مردودات مالية وتعزيز تبني العقلية التجارية وتنويع مصادر توليد الإيرادات، ومنح الاستقلالية والمسؤولية للأندية بالإضافةإلى الرياضة من أجل التغيير،وهي مبادرة لتعزيز دور الرياضة كقوة ناعمة من خلال الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنفع العام لإحداث التحسين في معالجة قضايا العنف والتعصب والشغب وحماية البيئة.

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