الوصل يحبط مفاجأة الفجيرة ويتأهل لربع نهائي الكأس

المصدر: متابعة-علي شدهان تصوير زيشان أحمد

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تأهل فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى ربع نهائي بطولة كأس رئيس الدولة، بعدما نجح في إحباط مفاجأة مضيفه الفجيرة بفوزه بهدفين لهدف، اليوم الأربعاء، ضمن الدور 16 من البطولة.

سجل ثنائية الوصل، علي صالح وفابيو ليما في الدقيقتين 31 و48، فيما سجل للفجيرة، سفيان بوفتيني خطأ في مرمى فريقه الوصل في الدقيقة 28 من زمن المباراة.

ويواجه الوصل في الدور ربع النهائي من بطولة الكأس، نظيره بني ياس.

ويدين الوصل كثيراً لجهود نجمه الدولي علي صالح، والذي شكل ثنائياً مميزاً مع زميله الدولي فابيو ليما، حيث تبادلا الصناعة والتسجيل لمصلحة الإمبراطور بطريقة فنية رائعة.

وفي المقابل، يحسب للفجيرة سعيه الجاد لإحداث المفاجأة على حساب منافسه الوصل، خصوصاً في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، لكنه لم يوفق بسبب الفوارق الفنية الحاسمة بين الفريقين تارة، ولتألق حارس مرمى الوصل خالد السناني تارة أخرى.

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