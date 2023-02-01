الوحدة يجهز مطر ويفتقد سيلفا أمام كلباء

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يواصل إسماعيل مطر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة برنامجه التأهيلي في إطار تجهيزه للعودة للمشاركة في المباريات مع العنابي بعد تعافيه من إصابة في عضلة الفخذ، إذ اقترب اللاعب من العودة وينتظر أن يتواجد مع الوحدة في قائمة مباراة اتحاد كلباء المقررة يوم الأحد المقبل في الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين بعدما خاض تدريبات منفردة خلال الأيام الماضية تحت إشراف مدرب اللياقة البدنية.

ويفتقد الوحدة في مواجهة اتحاد كلباء لاعب خط الوسط البرتغالي أدريان سيلفا لتراكم الإنذارات بعد حصوله على البطاقة الصفراء في مباراة الوصل في الجولة الماضية.

من جهة أخرى، لا يزال الموقف غير واضح بخصوص إمكانية تعاقد النادي مع لاعب أجنبي خامس أو إكمال الموسم بالرباعي الأجنبي الحالي، وذلك بعد فسخ النادي تعاقده مع البرتغالي لويس بيتزي وانضمامه لفريق سبورتنغ براغا، والمصري أحمد رفعت الذي عاد لفريقه فيوتشر عقب إنهاء إعارته، إذ من المنتظر أن تتضح الصورة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان الوحدة تعاقد خلال الانتقالات الشتوية الحالية مع البرازيلي ماتيوس بيريرا قادماً من الهلال السعودي على سبيل الإعارة، وفاكوندو كروسبزكي قادماً من أرسنال ساراندي الأرجنتيني في فئة المقيمين، فيما رحل عن النادي في الميركاتو الشتوي محمد برغش إلى النصر وخليل إبراهيم إلى بني ياس والثلاثي عبدالله الرفاعي ومنصور الحربي وإسماعيل الزعابي إعارة إلى الظفرة، إضافة إلى الاستغناء عن بيتزي ورفعت.

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