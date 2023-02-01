عجمان يتأهل دون معاناة.. والحمرية يركز مع «الهواة»

المصدر: الحمرية – محمد فضل

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حسم عجمان موقعة جاره الحمرية لمصلحته بهدفين دون رد ولم يجد لاعبو البرتقالي أي معاناة في العودة إلى الديار ببطاقة التأهل إلى دور الثمانية من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكان واضحاً الفروقات الكبيرة بين كل فريق إذ بسط البرتقالي سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللقاء وظهر رجال المدرب الصربي غوران المدير الفني لعجمان في كامل جاهزيتهم البدنية والمعنوية للمباراة عكس الحمرية صاحب الأرض، والذي فشل لاعبوه في مجاراة البرتقالي طوال 90 دقيقة.

ولم يتمكن مدرب الحمرية طارق الحضيري من فعل شيء تجاه المد الهجومي للبرتقالي، كما أن الحضيري ربما أخطأ في التشكيلة بعد أن أبقى على النيجيري فيكتور نوانيري حتى الدقائق الأخيرة لتتحسن وضعية الفريق بعد دخول اللاعب مباشرة بعد أن قام بقيادة أكثر من فرصة خطرة على مرمى الحارس علي الحوسني فضلاً عن ارتطام إحدى كراته بأسفل القائم.

بدوره، قال الصربي غوران مدرب عجمان: فريقي تمكن من السيطرة والاستحواذ على الكرة وحاولنا التقدم عن طريق الأطراف وسجلنا هدفاً مهماً في الشوط الأول واتبعناه في الثاني، الحمرية سبب لنا بعض المشكلات لكني راضٍ عن الأداء.

من جانبه، قال الحضيري مدرب الحمرية: حضرنا المباراة على نحو جيد، لكن الهدف الذي جاء في آخر أنفاس الشوط الأول بعثر أوراقنا، رغم ذلك حاولنا زيارة شباك عجمان لكننا فشلنا، أشكر اللاعبين والجماهير وهذه الهزيمة لن تؤثر على هدفنا المتمثل في الصعود إلى دوري أدنوك.

كما قدم ماجد المهيري مدير فريق الحمرية التهنئة للبرتقالي، مشيراً إلى أن عامل الخبرة وفارق الإمكانات رجح كفة الفريق الضيف، منوهاً إلى أن جهود الحمرية ستتحول لمباريات دوري الدرجة الأولى وسيكون التركيز على مواجهة مصفوت في الجولة المقبلة والتي يدخلها الفريق بشعار الفوز لاستعادة المركز الرابع الذي ذهب لمصفوت خلال المباراة السابقة.

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