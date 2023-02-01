فهد الظنحاني: مباراتنا أمام الظفرة الأصعب في الموسم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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وصف فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، مباراة فريقه أمام الظفرة في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة والتي فاز بها «السماوي» 3-1 بعد أن كان متأخراً بهدف، بأنها كانت الأصعب في الموسم الحالي، بسبب المستوى المتميز الذي قدمه فارس الظفرة خلال اللقاء الذي استمر 120 دقيقة، وعكس رغبة الفريقين في المضي قدماً بالبطولة.

وعبر الظنحاني عن سعادته بالفوز والتأهل إلى مرحلة ربع النهائي، وقال: واجهنا خصماً قوياً لديه عناصر متميزة وانتصارات وخبرة كبيرة في البطولة التي وصل فيها سابقاً إلى مراحل متقدمة، وأعتقد أن الظفرة اجتهد كثيراً وقدم مباراة جيدة لكن «الشباب» أيضاً لم يقصروا ونجحوا في تحقيق فوز مهم ضمن لنا الاستمرارية في البطولة الغالية بعد واحدة من أصعب المباريات التي خضناها في هذا الموسم، الشيء الذي عكس رغبة الفريقين في المضي قدماً بالبطولة والاهتمام الكبير بها من الفريقين.

وأكد حارس مرمى السماوي أن فريقه حقق الأهم ببلوغ ربع النهائي، وقال: من يريد أن يتقدم في البطولة عليه أن يتخطى منافسيه حتى يؤكد أحقيته بالتأهل عن جدارة، وهذا ما فعله زملائي اللاعبون الذين قدموا مباراة جيدة ونجحوا في تحقيق الهدف المطلوب.

وأثنى فهد الظنحاني بشكل خاص على زميله لاعب الوسط نيكولاس خمينيز الذي تم تتويجه بجائزة نجومية اللقاء بعد المستوى المتميز الذي قدمه وإحرازه هدف التقدم الثاني لفريقه، موضحاً أن خمينيز لاعب كبير وإضافة لكل فريق يرتدي شعاره، متمنياً أن يواصل مشواره مع «السماوي» في المواسم المقبلة.

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