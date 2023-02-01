الجزيرة يتأهل لمواجهة الشارقة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل الجزيرة لمقابلة الشارقة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، عقب فوزه على جلف أف سي 6-1 في لقاء الفريقين مساء اليوم الأربعاء بمرحلة دور الستة عشر من البطولة، بعد مواجهة متوسطة الأداء، قدم فيها غلف الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى "الهواة" مستوى متميزا في الحصة الأولى ولكنه تراجع في الثاني أمام الهجوم القوي لصاحب الأرض الذي أنهى مغامرات منافسه بفوز كبير.

افتتح الجزيرة، أهداف اللقاء مبكرا بواسطة العائد فلورين تاناسي في الثانية 22 من عمر اللقاء، محرزا أسرع أهداف النسخة الحالية من البطولة، وأضاف عمر تراوري الهدف الثاني ق 34 بعد أن أهدر عدة فرص مؤكدة، وقلص جلف الفارق بواسطة مهاجمه محمد ديوب في الدقيقة 45 اشعل حماس اللقاء ومنح اللاعبين دافعا لإدراك التعادل، قبل ان يأتي فلورين تاناسي ويضيف هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 60 من صناعة متقنة للمتالق عمر تراوري والذي أنهى طموح جلف في الخروج بنتيجة إيجابية وتحقيق مفأجاة التأهيل، لتراجع مردوده فيما فرض الجزيرة كلمته واضاف الهدف الرابع عن طريق البديل برونو دي أوليفيرا ق 75 من أول لمسة له بعد نزوله لأضية الملعب، وأحرز أشرف بن شرقي خامس الأهداف ق 84، وفي الدقيقة الأولى من الزمن المهدر أختتم البديل زايد العامري مهرجان الأهداف بإضافة الهدف السادس الذي أنتهت عليه المواجهة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز