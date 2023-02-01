العين إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة على حساب خورفكان

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله تصوير زيشان أحمد

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صعد العين إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه على مضيفه خورفكان بهدف نظيف سجله اللاعب فلاح وليد في الدقيقة 74 من المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن ثمن نهائي المسابقة الغالية.

شوط أول سلبي

انهى الفريقان الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن قدما مردودا فوق الوسط، مع أفضلية العين الذي عابه انهاء الهجمة من محاولات عدةبسبب غياب المهاجم القناص بعدما أبقى المدرب ريبروف المهاجم التوغولى لابا كودجو على دكة البدلاء ليلعب مكانه المغربي سفيان رحيمي الذي بدا غريبا على مركز قلب الهجوم ولم يظهر كثيرا، وكانت أخطر فرص هذا الشوط للعين بعد تسديدة قوية من الأوكراني يارمولينكو الذي راوغ أكثر من لاعب داخل المنطقة ولكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

دفاع خورفكان

بالمقابل كان تركيز خورفكان منصبا على تأمين الناحية الدفاعية واغلاق مفاتيح اللعب والمساحات في ظل وجود لاعبين في العين يمتازون بالسرعة مثل جوناتاس، ورحيمي، والاعتماد على الهجمات المرتدة والتي لم تصنع الخطورة المأمولة على مرمى خالد عيسى برغم اجتهادات فابيو، وايلتون، وبناجمين، ومهدي عبيد ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف.

الشوط الثاني

بقي الحال على ما هو عليه طوال الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني، إذ استمرت محاولات العين الهجومية لزيارة شباك مضيفه، بينما حافظ خورفكان على أسلوبه الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة دون خطورة تذكر من الجانبين، قبل ان تسعد جماهير العين بأول أهداف فريقها والذي سجله فلاح وليد، بعد تمريرة ذكية من سفيان رحيمي .

لم يتغير الحال كثيرا بعد تسجيل العين لهدفه الأول إذ إستمرت محاولات الأخير لتعزيز تقدمه فيما يكن رد الفعل بالنسبة لخورفكان بمستوى الحدث حيث ظل محتفظا بحذره الدفاعي على نحو واضح، و في الدقائق الأخيرة من الوقت الرسمي، كاد سفيان رحيمي أن يسجل هدفا ثانيا بعد أن واجه المرمى لكن تسديدته علت العارضة بقليل، لينتهي اللقاء بفوز العين بهدف دون رد.

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