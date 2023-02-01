منصور بن محمد يعتمد خطة استراتيجية للفترة 2023-2033 لتطوير القطاع الرياضي

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على تبني نهج الاستدامة في جميع مجالات العمل الرياضي سيراً على نهج القيادة الرشيدة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي أعلن عن اختيار عام 2023 عاماً للاستدامة.

وقال سموه " إن اختيار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار (اليوم للغد) يجسد نهج الدولة ورؤية قيادتها الرشيدة في مختلف جوانب الحياة وفي مقدمتها تأمين مستقبل الأجيال القادمة عبر المبادرات الشاملة في جميع المجالات ومن بينها الاستدامة والحفاظ على الموارد، وسنعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في تعزيز الاستدامة في القطاع الرياضي لنساهم في ترك إرث كبير وثري للأجيال القادمة وتعزيز مكانة الدولة الرائدة في مجال المبادرات الإنسانية والمحافظة على حياة الشعوب.

وأكّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أيضاً على أن العام 2023 سيكون عاماً متميزاً أيضاً على صعيد الأداء وإطلاق المبادرات وسيشهد تحقيق إنجازات أكبر على مستوى الناتج المحلي وإطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز مكانة الرياضة في مجتمع واقتصاد دبي وتعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية باعتبارها في صدارة الوجهات العالمية المفضلة لاستضافة البطولات والفعاليات والمعسكرات التدريبية الدولية بعد أن شهد عام 2022 تحقيق الكثير من النجاحات التنظيمية والنمو على مستوى مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي وكذلك على مستوى عدد ومستوى البطولات والفعاليات الرياضية العالمية والمحلية التي تم تنظيمها والتي شهدت تأسيس بطولات جديدة انطلقت بقوة من دبي إلى العالم ومن بينها بطولة كأس سوبر دبي لكرة القدم التي شاركت في نسختها الأولى فرق ليفربول وأرسنال وميلان وليون، وبطولة دوري التنس العالمي الذي شارك في نسخته الأولى بدبي 16 من أهم اللاعبين واللاعبات في العالم، كما وجه سموه بزيادة عدد الفعاليات التي يتم تنظيمها الى 500 فعالية سنوياً واستمرار الزيادة لتصل الى 1000 فعالية سنويا تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

جاء ذلك خلال رئاسة سموه للاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي لعام 2023 والذي عقد في مقر المجلس بحضور معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري عضو مجلس الإدارة، والأعضاء: هالة يوسف بدري، وسامي القمزي، وموزة المري، وسعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، حيث اعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجلس للفترة 2023 -2033.

وقال سموه: "لقد اعتمدنا الخطة الاستراتيجية الجديدة بما يعزز دور القطاع الرياضي في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وخطة دبي الاقتصادية D33 وتعزيز جاهزية دبي لريادة المستقبل ومواصلة مسيرة النجاح والتميز والإنجازات في جميع المجالات وفي مقدمتها جودة الحياة والاقتصاد المستدام وجاذبية دبي كحاضنة للمواهب والمشاريع وملتقى العالم، كما نعمل على الاستفادة من قوة تأثير الرياضة في القضايا المجتمعية وتحسين صحة الفرد ونشاطه وتعزيز التعاون بين مكونات المجتمع وأيضا استقطاب ورعاية الموهوبين الرياضيين. سنواصل بداية من العام 2023 وحتى 2033 تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والنمو للقطاع الرياضي في دبي على جميع المستويات ومن بينها مضاعفة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي لدبي واستقطاب المزيد من البطولات والفعاليات الدولية وزيادة أعداد المشاركين في الفعاليات المجتمعية والتنافسية وتقديم الجديد من الفعاليات وإطلاق المبادرات التي تواكب النمو والتطور الذي تشهده جميع مفاصل الحياة في دولة الإمارات عموما ودبي خصوصا".

وأضاف سموه " تستهدف الخطة الممتدة من 2023 وحتى 2033 تحقيق نمو كبير في القطاع الرياضي خلال هذه السنوات تكون حصيلته: زيادة إسهام الرياضة في الناتج المحلي من 2% إلى 4%، وإدارة وتنظيم 3000 فعالية رياضية دولية وإقليمية ومحلية، واستضافة أكثر من 1000 معسكر رياضي دولي، وزيادة نسبة الفعاليات الرياضة المنظمة بدعم القطاع الخاص إلى 90%، وغيرها من المنجزات التي سيكون لها أكبر الأثر في تحقيق الأهداف الكبيرة للمجلس في إدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي".

كما وجه سموه بوضع إجراءات تحفيزية بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وهيئة الصحة بدبي وإطلاق جائزة تمنح للمدارس التي تطبق أفضل الممارسات للحفاظ على صحة الطلبة والوقاية من الأمراض من خلال تبني نهج الرياضة والنشاط البدني، وغيرها من الإجراءات خلال فترات الدراسة.

5 محركات رئيسية وبرامج ومبادرات جديدة للرياضة

وتتضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها سمو رئيس مجلس دبي الرياضي العديد من الغايات والأهداف والمبادرات التي تتمحور من خلال 5 محركات لتحقيق الأهداف والرؤية المستقبلية، وهي:

1- صناعة المستقبل الرياضي، وذلك من خلال تحليل دقيق للواقع وابتكار الحلول لصناعة مستقبل الرياضة بما يتضمنه (الرياضات الرقمية والميتافيرس والذكاء الصناعي).

2- اقتصاد مستدام ووجهة رياضية عالمية، من خلال زيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي السنوي وترسيخ مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية من خلال التكامل والشراكة مع القطاع الخاص في مجالات تنظيم الفعاليات والبطولات والمعسكرات ودعم الاستثمار في الأكاديميات والمنشآت الرياضية المختلفة.

3- دبي نبض الرياضة أينما كنت، والذي يهدف إلى تمكين جميع أفراد المجتمع والزائرين من المشاركة في الأنشطة الرياضية في أي مكان وعلى مدار العام بما فيهم كبار السن والسيدات وأصحاب الهمم.

4- تميز وإنجازات رياضية، من خلال توفير البيئة المثالية لجذب واستقطاب الموهوبين وتحقيق التميز الرياضي والإنجازات في جميع الميادين.

5- نظام عمل مؤسسي وحوكمة فاعلة، عبر وضع نظام عمل مؤسسي رقمي متكامل ومترابط يضمن الحوكمة الشاملة للقطاع الرياضي.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية العديد من المبادرات والبرامج التي تم وضعها لمواكبة التطورات الحاصلة في دبي والعالم، وفي مقدمة هذه المبادرات:

- برنامج مُسرّعات الشركات الرياضية: الذي يهدف إلى دعم وتعزيز دور الشركات العاملة في دبي لصناعة المستقبل الرياضي وتنظيم الفعاليات الرياضية.

- رياضة تفاعلية مجتمعية: إنشاء قطاع متخصص ومتقدم بما يوائم إقامة ملاعب ذكية للرياضات المجتمعية واسعة الانتشار بالتعاون مع القطاع الخاص.

- دليل الفرص الاستثمارية: الذي يزود المستثمرين بكافة المعلومات والفرص التي يحتاجون إليها لتعزيز مساهمتهم في القطاع الرياضي في دبي.

- الحوافز التنظيمية: وهي حزمة من الحوافز التنظيمية الممكنة التي يقوم المجلس بالتعاون مع الدوائر الحكومية المختصة بتقديمها للشركات المنظمة للفعاليات الرياضية والمستثمرين لخلق بيئة مُشجعة على الاستثمار.

- السياحة الرياضية: من خلال تفعيل أنشطة وبرامج وفعاليات تساهم في تعزيز السياحة الرياضية التي ترتبط بالمنشآت الرياضية والملاعب عالمية المستوى وبشواطئ دبي وحملة "أجمل شتاء في العالم" وحملة "وجهات دبي" وخطة تطوير أرياف وبراري دبي.

- المواهب الرياضية: إطلاق برنامج لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وتحفيز وتشجيع الرياضيين الشباب لتطوير حياتهم المهنية في مجال الرياضة.

- النموذج التجاري للأندية الرياضية: وضع نموذج للأندية التي تحقق مردودات مالية وتعزيز تبني العقلية التجارية وتنويع مصادر توليد الايرادات، ومنح الاستقلالية والمسئولية للأندية الرياضية.

- الرياضة من أجل التغيير: وهي مبادرة لتعزيز دور الرياضة كقوة ناعمة من خلال الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنفع العام من أجل الاستفادة من قوة تأثير الرياضة.

سياسة استقطاب اللاعبين

تضمن الاجتماع أيضاً مناقشة سياسة استقطاب اللاعبين فـي أندية دبي التي وضعها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع بيت خبرة عالمي وعدد من الخبراء المختصين العالميين والتي تتضمن مراحل وآليات استقطاب اللاعبين وإجراء التقييم الفني الصحيح والجهة المختصة عن اتخاذ قرارات الاستقطاب والتعاقد مع اللاعبين بداية من مرحلة الأكاديميات وصولا إلى الفريق الأول.

كما تم استعراض الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها: سباق دبي مسقط للشراع الحديث خلال الفترة 4-12 فبراير، وجول دبي ضمن طواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية للسيدات يوم 9 فبراير، وسباق لومان للسيارات السريعة في دبي أوتودروم خلال الفترة 10-12 فبراير، وماراثون دبي يوم 12 فبراير، وبطولة آسيا للفرق المختلطة للريشة الطائرة خلال الفترة 14 إلى 19 فبراير في إكسبو دبي، وبطولة دبي الذهبية للبولو خلال الفترة 11 فبراير إلى 4 مارس، وكأس القارات لكرة القدم للناشئين تحت 13 سنة خلال الفترة 17-19 فبراير، وألعاب مدارس دبي بمشاركة 5000 طالب وطالبة من 220 مدرسة خلال شهري فبراير ومارس، وبطولات سوق دبي الحرة للتنس للرجال والنساء خلال الفترة 19 فبراير إلى 4 مارس، وتحدي سبينس للدراجات الهوائية ضمن فعاليات جران فوندو العالمية يوم 19 فبراير، وجولة دبي ضمن طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية يوم 23 فبراير، والألعاب الحكومية خلال الفترة 2-4 مارس، وكأس دبي العالمي يوم 25 مارس، ودورة ند الشبا الرياضية خلال الفترة 24 مارس إلى 10 أبريل.

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