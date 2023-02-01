الإمارات تتطلع لمقعد «تنفيذي الآسيوي» اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، وفد الاتحاد في اجتماع «الكونغرس الآسيوي» الذي يعقد في المنامة اليوم، يرافقه عبدالله الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين، ومحمد بن هزام الأمين العام للاتحاد.

وتتطلع الإمارات للحصول على عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي خلال الانتخابات، وتم ترشيح عبدالله الجنيبي للمنصب. وسيتم خلال «الكونغرس» تزكية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيساً للاتحاد القاري للمرة الثالثة حتى 2027، إلى جانب انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي وممثلي قارة آسيا في «فيفا» للدورة المقبلة، ومن المتوقع أن يعلن «الكونغرس» استضافة السعودية بطولة كأس آسيا 2027.

ويتنافس على مقعد المكتب التنفيذي لغرب آسيا مع عبدالله الجنيبي «الإمارات»، كل من: عدنان درجال «العراق»، ولؤي عميش يوسف «الأردن»، وعبدالله أحمد الشاهين «الكويت»، وسيتم انتخاب ثلاثة أعضاء من بينهم، فيما ترشح عن وسط آسيا أرسلان آينازاروف «تركمانستان»، ورافشان ايرماتوف «أوزبكستان»، وعن جنوب آسيا، شاجي برابهاكاران «الهند»، وبسام عبد الجليل «المالديف»، وبانكاج بيكرام نيمبانغ «نيبال»، وعن شرق آسيا كريس نكو «أستراليا» وسوميوت بومبانمونغ «تايلاند» وتران كووك توان «فيتنام» منطقة آسيان، وفوك كاي شان اريك «هونغ كونغ».

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