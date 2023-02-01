شباب الأهلي والشارقة وبني ياس وعجمان إلى دور الثمانية للكأس الغالية

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، إيهاب زهدي، أحمد عيسى

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تأهل شباب الأهلي، والشارقة، وبني ياس، وعجمان، إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتغلب «فرسان دبي» على مضيفه الإمارات أمس 2 - 0، في دور الـ16، وسجل الهدفين يوري سيزار وأحمد نور الله في الدقيقتين 50 و54، ونال أحمد نور جائزة أفضل لاعب في المباراة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وألغى فيه حكم المباراة، هدفاً للإمارات سجله ليثييري سيلفا في الدقيقة 8، بداعي التسلل، ودفع شباب الأهلي بثلاثة تبديلات مع انطلاقة الشوط الثاني، ومنهم لاعبه المقيم يوري سيزار، الذي تمكن من تسجيل هدف في الدقيقة 50، وأخطأ دفاع الإمارات حينما حاول إبعاد الكرة في الدقيقة 54، ولكنها تهيأت أمام أحمد نور الله، ليسددها مفاجئة ومباشرة وقوية من خارج منطقة الجزاء في الشباك.

وتأهل الشارقة «حامل اللقب» بفوزه على ضيفه النصر 2 - 1، في مباراة احتسب فيها الحكم حمد علي يوسف 3 ركلات جزاء للفريقين، جاءت منها الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني.

وجاءت الأولى والثانية للشارقة في الدقيقة 56 وسجل منها كايو لوكاس هدف السبق، وفي الدقيقة 69 سددها بيانيتش ونجح شامبيه حارس النصر في صدها ولكن الحكم أعادها ليسجل منها بيانيتش هدف الشارقة الثاني، وفي الدقيقة 86 احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة النصر، نفذها توزي ببراعة مسجلاً هدفاً للنصر ولم يسعف زمن المباراة في تعديل النتيجة.

وانتزع بني ياس بطاقة التأهل محولاً تأخره بهدف أمام الظفرة إلى فوز 3 - 1 في مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وكان التقدم من نصيب الظفرة بهدف البرازيلي تياغو بالدقيقة 57، وأدرك سهيل النوبي التعادل لـ«السماوي» في الدقيقة 72 وفي الوقت الإضافي أحرز نيكولاس خمينيز، والبديل شاهين الدرمكي هدفين لبني ياس في الدقيقتين 113و116.

وفاز عجمان على مضيفه الحمرية 2 - 0 وأحرز الهدفين التونسي فراس بالعربي والمغربي وليد أزرو في الدقيقتين 45+3 «من ركلة جزاء»، و47، وألغى الحكم خالد ناجم هدفاً سجله وليد أزرو في الدقيقة 44 بعد اللجوء لتقنية الفيديو «VAR».

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