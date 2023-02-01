إعلان المرشحين لجوائز «الأفضل» في يناير

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت رابطة المحترفين أسماء المرشحين لجوائز «الأفضل» الشهرية، عن شهر يناير، في دوري أدنوك للمحترفين، وترشح لجائزة أفضل لاعب كل من أندريه يارمولينكو، ولابا كودجو «العين»، وفابيو ليما «الوصل»، وجواو بيدرو «الوحدة»، ووليد عباس «شباب الأهلي»، ولجائزة أفضل حارس أحمد شمبيه «النصر»، وماجد ناصر «شباب الأهلي»، ومحمد الشامسي «الوحدة».

ولجائزة أفضل مدرب، البرتغالي ليوناردو جارديم «شباب الأهلي»، والإسباني مانويل خمينيز «الوحدة»، والأرجنتيني خوان بيتزي «الوصل».

وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية.

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