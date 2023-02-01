لابا كودجو يتصدر هدافي الدوريات العربية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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يتصدر التوغولي لابا كودجو مهاجم العين الإماراتي قائمة أعلى الهدافين تسجيلاً في بطولات الدوري المحلية العربية هذا الموسم حتى الآن برصيد 16 هدفاً.

وحقق لابا هذا الرصيد في 14 مباراة خاضها مع الفريق، فيما تبلغ القيمة السوقية للاعب 5.5 ملايين يورو طبقاً لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي لإحصاءات وأرقام اللاعبين والأندية.

ويتصدر البرازيلي أندسون تاليسكا لاعب النصر السعودي قائمة أعلى هدافي الدوريات العربية من ناحية القيمة السوقية، وحل البرازيلي أندريا تاليسكا لاعب النصر السعودي ثانياً من ناحية رصيد الأهداف بـ12 هدفاً في 14 مباراة، فيما تبلغ القيمة السوقية للاعب 14 مليون يورو.

ويقتسم الكيني مايكل أولونغا لاعب الدحيل القطري، والأنعولي جيلسون دالا لاعب الوكرة القطري، والتونسي رفيق الكامرجي لاعب اتحاد ابن قردان التونسي المركز الثالث في قائمة الأهداف برصيد 9 أهداف في 11 مباراة لكل منهم، فيما تبلغ القيمة السوقية للأول 9 ملايين يورو، والثاني 2.20 مليون يورو، والثالث 350 ألف يورو.

وبرصيد 8 أهداف، جاء كل من أحمد قندوسي هداف الدوري الجزائري، والمنتقل قبل يومين من وفاق سطيف الرياضي إلى الأهلي المصري، حيث سيبدأ مشواره رسمياً مع فريقه الجديد عقب مباريات منتخب الجزائر في بطولة كأس أفريقيا للمحليين، وسجل قندوسي أهدافه مع الفريق الجزائري في 15 مباراة، وتبلغ قيمته السوقية 1.30 مليون يورو، ويليه بعدد الأهداف نفسه المغربي حمزة هنوري لاعب الفتح الرياضي، وسجل أهدافه في 16 مباراة بالدوري المغربي، وتبلغ قيمته السوقية 200 ألف يورو.

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