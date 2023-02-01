4 مواجهات في ختام دور الـ16 لأغلى الكؤوس اليوم

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله، محمد فضل، علي الظاهري، أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقام اليوم 4 مباريات في ختام دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ويلعب خورفكان مع العين، والفجيرة مع الوصل، والجزيرة مع غلف، وكلباء مع البطائح.

ويحل العين ضيفاً على خورفكان في الخامسة والربع من مساء اليوم بملعب صقر بن محمد القاسمي في مواجهة عنوانها التحدي الصعب للفريقين، في ظل أن المفاجآت واردة بغض النظر عن اسم وموقع الفريقين في الدوري، وكان العين استضاف خورفكان في مرحلة ذهاب دوري أدنوك وحقق الفوز عليه بنتيجة 2 - 1، ويدخل المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز الكبير على عجمان بخمسة أهداف مقابل هدف بدوري أدنوك، ويأمل تحقيق الفوز والانتقال للمرحلة التالية من المسابقة الغالية التي غاب عن منصات تتويجها في السنوات الخمس الأخيرة، إذ كان آخر فوز له باللقب في موسم 2017 ــ 2018، ويلعب خورفكان بهدف استعادة نغمة الانتصارات بعد تراجع نتائج الفريق على مستوى الدوري إذ تلقى هزيمتين أمام الوصل وبني ياس أخيراً.

وأكد الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، أهمية بطولة الكأس الغالية، وأشار إلى وجود بعض الغيابات في صفوف الفريق وقال: ننتظر مساندة جماهيرنا التي تدرك أهمية البطولة. وقال العنبري مدرب خورفكان: الفريق على أتم الاستعداد للقاء العين ضمن البطولة الأغلى وثقتي كبيرة باللاعبين، لتحقيق الفوز.

الفحيرة والوصل

يستقبل الفجيرة في ملعبه «الأنيق» في الثامنة والنصف مساء اليوم ضيفه الوصل في مباراة الإثارة والتحديات، والظروف المختلفة، وتشكل المباراة محطة للعبور إلى الدور التالي وشهد دورها الأول فوز الوصل على مسافي بالثلاثة، والفجيرة على حتا بهدفين لهدف، وتشكل المباراة تحديات متعددة للفريقين، فالوصل يسعى لتأكيد تفوقه في الموسم الحالي، إذ ينافس بقوة على المراكز المتقدمة في الدوري، ويأمل استمرار التفوق في البطولة الأغلى، فيما يخطط «الذئاب» لمصالحة جماهيره بالاستمرار في بطولة الكأس لتعويضهم عن موسم الفريق المتواضع في دوري الهواة.

ويعتمد على إحداث الفارق بعد انضمام 3 لاعبين لقائمة الفريق وهم سيد خميس والبرازيليان كوتينهو ودياز.

وأكد الأرجنتيني بيتزي، مدرب الوصل، أهمية وقوة بطولة الكأس، وقال: درسنا الفجيرة جيداً، وهو يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، وعلينا تجنب أي أخطاء، وهدفنا تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز. وقال محمد الحوسني مدرب الفجيرة: نخوض مباراة قوية أمام فريق منظم ويقدم موسماً متميزاً وطموحنا الفوز والذهاب بعيداً في المسابقة، وندعو الجماهير لمؤازرة اللاعبين.

الجزيرة وغلف

ويستضيف الجزيرة فريق غلف أف سي عند الخامسة و25 دقيقة مساء اليوم في مواجهة تصحيح المسار للفريقين قبل العودة لمنافسات «المحترفين» و«الهواة»، وبطموحات تحقيق الفوز، وقطع خطوة كبيرة في البطولة الغالية.

وحقق «فخر أبوظبي» فوزاً صعباً على دبا في دوري المحترفين، ويعاني الفريق من تراجع مستواه في الموسم الحالي، وفي المقابل يسعى «غلف» لتحقيق المفاجأة بالفوز على منافسه، وتعد المباراة الأولى للفريق في تاريخه في هذا الدور من المسابقة الأغلى، ويخوضها بطموحات كبيرة، ويعتمد على النجم السنغالي محمد ديوب الذي أحرز 11 هدفاً للفريق، وكان غلف عبر الدور الأول للكأس بفوزه على فرسان هيسبانيا بهدفين من دون رد، بينما تخطى الجزيرة عقبة دبا الحصن بنتيجة 3 - 2.

وأكد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، احترامه فريق «غلف» وقال: فرصة التأهل متساوية لكل الفرق المشاركة في دور الـ16، وقال: ولن نستهين بالمنافس، الذي ضم لاعبين أقوياء بدنياً ويمتلكون المهارات. وقال عبدالله علي مدرب غلف اف سي: اللعب في دور 16 من المسابقة الأغلى شرف كبير للفريق ومواجهة نادٍ كبير بحجم الجزيرة فخر لنا، ولاعبونا لديهم طموح كبير وعلى قدر عالٍ من المسؤولية وعازمون على تقديم أداء جيد.

البطائح وكلباء

يسعى البطائح إلى خطف بطاقة التأهل على حساب اتحاد كلباء، الذي يلتقيه للمرة الثالثة هذا الموسم بعد مواجهتين سابقتين في دوري أدنوك للمحترفين انتهت الأولى بفوز «الراقي» وحسم التعادل المواجهة الثانية قبل أقل من أسبوع، ويتطلع البطائح للذهاب بعيداً في مشوار الكأس الغالية، والذي دشنه بفوز مستحق على حساب الجزيرة الحمراء بثلاثية؛ فيما تأهل كلباء بتخطيه الذيد بنتيجة 6 - 2.

وأكد سعيد شخيت مدرب البطائح أن المباراة صعبة كونها تجمعهم بخصم قوي ومتميز، والأوراق مكشوفة، مشيراً إلى أن هدفهم العودة بنتيجة إيجابية، وقال فرهاد مجيدي مدرب كلباء اللعب بالمسابقة الأغلى يختلف، ونتمنى الفوز والوصول لدور الثمانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز