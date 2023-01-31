عجمان يحبط مفاجآت الحمرية ويلحق بركب المتأهلين

المصدر: الحمرية – محمد فضل

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بلغ عجمان ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه على مضيفه الحمرية بنتيجة 2 / 0، وأحرز الهدفين التونسي فراس بالعربي والمغربي وليد ازرو في الدقيقتين 45+3 «ركلة جزاء»، 47، وينتظر البرتقالي في دور الثمانية الفائز من مباراة اتحاد كلباء والبطائح.

بدأت المباراة حذرة من كل جانب وسرعان ما تولى عجمان زمام المبادرة ويقوم لاعبو البرتقالي بعدة طلعات بغية الوصول لمرمى الحمرية ويحاول الضيوف فتح اللعب عن طريق الأطراف لزعزعة دفاع الحمرية «المتكتل» في المناطق الخلفية، وتلوح الفرص الأولى في المباراة من الكرة التي وجدها مهاجم عجمان بريستيج لكنه فشل في إيداعها المرمى لترتطم بالشباك الخارجية لحارس مرمى الحمرية احمد الشاجي في الدقيقة 22، وتبع ذلك فرصة أخرى للبحريني علي مدن لاعب عجمان لم يكتب لها النجاح. وفي المقابل لم يقم لاعبو الحمرية بأي طلعة هجومية تذكر طوال وقت الشوط الأول.

في الدقيقة 44 استعان حكم المباراة خالد ناجم بتقنية الفار للتأكد من صحة هدف وليد ازرو الذي كان متسللاً لحظة استلامه للكرة ليتم رفض الهدف، ورفض عجمان التوجه لغرفة تبديل الملابس دون هز شباك حارس الحمرية احمد الشاجي ولو عن طريق ركلة جزاء ارتكبها عثمان الهامور ضد وليد ازرو تصدى لها فراس بالعربي منهياً الشوط الأول بهدف لفريقه.

في الشوط الثاني بدا طريق البرتقالي ممهداً لتحقيق انتصار عريض و هو ما ترجمه اللاعب وليد ازرو الذي عاد بهدف ثانِ من كرة مررها له علي مدن في الدقيقة 47، وفور دخوله في الشوط الثاني ارتطمت كرة فيكتور نوانيري بقائم مرمى عجمان لتنتهي المباراة بفوز عجمان بثنائية نظيفة ليغادر الحمرية مسابقة الكأس من دور الـ 16.

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