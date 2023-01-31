«النصر» للشارقة في موقعة ركلات الجزاء

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم - تصوير - غلام كاركر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل حامل اللقب الشارقة للدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه على ضيفه النصر 2-1، في مباراة احتسب فيها الحكم حمد علي يوسف 3 ركلات جزاء للفريقين، جاءت منها الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني.

انتهى الشوط الأول سلباً وكانت أبرز الفرص فيه لصالح الشارقة من تسديدة خادعة للكاسير اصطدمت بالقائم الأيمن ثم بالحارس شامبيه وخرجت ركنية، وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء للشارقة في الدقيقة 56 سجل منها كايو لوكاس هدف السبق على يسار الحارس شامبيه ثم ركلة جزاء ثانية للشارقة على محمد برغش في الدقيقة 69، سددها بيانيتش ونجح شامبيه في صدها ولكن الحكم أعادها ليسجل منها بيانيتش الهدف الثاني، وفي الدقيقة 86 احتسب الحكم ركلة جزاء ثالثة لصالح النصر على خالد الظنحاني، نفذها توزي ببراعة ولم يسعف الوقت النصر تعديل النتيجة ليفوز الشارقة 2-1، ويتأهل لملاقاة الفائز من الجزيرة وغلف اف سي اللذين يلتقيان اليوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز