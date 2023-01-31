فرحة تاريخية للشارقة في كرة قدم الصالات

المصدر: الشارقة - عصام هجو

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عاش نادي الشارقة فرحة تاريخية بفضل الإنجاز الذي حققه فريق كرة قدم الصالات بالنادي، بعد فوزه في إياب الدور النهائي خارج ملعبه على البطائح بنتيجة قياسية «8-2» وتتويجه بلقب الدوري العام للعبة، وضاعف من الفرحة أنه اللقب الأول للنادي على مستوى الفريق الأول في مشوار اللعبة الممتد 15 عاماً، وكان الفريق فاز في جولة الذهاب 5-3 بركلات الترجيح، ليختصر الطريق على نفسه من خوض مباراة فاصلة بتكراره الفوز إياباً، ويعتبر الشارقة من المؤسسين للعبة، وتم تجميدها في النادي بعد 6 مواسم قبل أن تعود قبل 3 مواسم في عهد شركة كرة القدم برئاسة عبدالله العجلة.

وعبر عمران الجسمي مشرف اللعبة في النادي عن سعادته بما تحقق مقدماً التهنئة إلى أسرة النادي إدارة ولاعبين وأجهزة فنية، وأشاد بجهود ودعم ومتابعة علي المدفع رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء الإدارة وعبدالله العجلة رئيس شركة الكرة وأعضاء الشركة، وأوضح الجسمي قائلاً: «واجهنا تحديات كبيرة خلال الموسم الحالي وبالعمل الجاد والطموح وتحديد الأهداف التي بدأنا في الوصول إليها، ونجحنا في تجاوزها بحمد الله وتوفيقه، وربنا أكرمنا ببطولتي دوري الرجال ودوري الرديف ونطمح للأفضل في البطولات القادمة، وهدفنا دائماً وأبداً منصات التتويج لأننا نمتلك فريقاً قوياً ورائعاً ومؤهلاً للمنافسة على كل البطولات».

مدرب عالمي

ورافق إنجاز الشارقة، تواجد المدرب البرازيلي ماركوس سيراتو على دفة الجهاز الفني، وهو صاحب سجل عالمي كبير، حيث سبق له الفوز بكأس العالم لاعباً ومدرباً مع منتخب بلاده، ويعتبر الشارقة هو المحطة الثالثة له في تحقيق الإنجازات بالدولة بعد أن قاد شباب الأهلي لبطولة الدوري ومن قبله الوحدة وأخيراً الشارقة، كما قاد النصر للتتويج ببطولة الكأس أيضاً.

وعلق سيراتو على إنجازه الجديد مع الشارقة قائلاً: «أكثر ما يسعدني إنني أعيش وأعمل في دولة الإمارات التي أحببتها وأتمنى العيش فيها لأطول فترة، وسوف أسعى جاهداً لتقديم كل خبراتي للارتقاء باللعبة هنا وأيضاً أحببت نادي الشارقة الذي يوفر للفريق كل عوامل النجاح، وأيضاً مختلف أندية الدولة تمتلك لاعبين مواطنين جيدين أمامهم مستقبل كبير».

سعادة

وعبر خليفة إبراهيم الحمادي مدير فريق الشارقة عن سعادته الكبيرة بثنائية «دوري الرديف والرجال» وقال: لا بد من توجيه الشكر إلى علي المدفع رئيس مجلس إدارة النادي وعبدالله العجلة رئيس شركة الكرة والمشرف عمران الجسمي ونائبه جاسم الدوخي، وكل الشكر لفريق نادي البطائح على ما قدمه ويعتبر نداً قوياً ومنافساً على البطولات إلى جانب بقية الأندية التي تنافس على الألقاب في اللعبة.

أما فيصل عبدالله محمد إداري الشارقة وعميد الإداريين في اللعبة إلى جانب هيثم الحمادي مدير خورفكان، فقد أكد أن التكاتف بين عناصر الفريق لعب دوراً كبيراً في المحافظة على البقاء في القمة وقال: فريقنا مميز من كل النواحي واستحققنا بطولتي الرجال والرديف عن جدارة بفضل العمل الفني الكبير والمتابعة والدعم الإداري من قبل علي المدفع وعبدالله العجلة وعمران الجسمي.

يذكر أن فيصل عبدالله يعتبر أكثر الإداريين حصداً للألقاب إلى جانب اللاعبين جابر محمد يوسف وصبري وعبدالكريم جميل خلال مسيرتهم الظافرة والمتوجة بألقاب عديدة مع الوصل والظفرة وحالياً مع الشارقة.

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