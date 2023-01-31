شباب الأهلي يجتاز الإمارات إلى دور الثمانية لكأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي - تصوير - عيسى البلوشي

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تأهل شباب الأهلي، إلى الدور الثمانية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، بفوزه على مضيفه الإمارات بهدفين دون مقابل، في مباراتهما بالدور الـ16 للبطولة، وسجل الهدفين كلا من يوري سيزار في الدقيقة 50، وأحمد نور الله في الدقيقة 54.

وانتهى الشوط الأول للمباراة، بالتعادل السلبي، بعد أداء متوازن وهادئ من الفريقين، وألغى خلاله حكم المباراة، هدفاً سجله الإمارات عن طريق لاعبه ليثييري سيلفا بداعي التسلل في الدقيقة 8، وأنقذ حسن حمزة حارس شباب الأهلي، مرماه من كرة مفاجئة سددها قوية واندرسون كوستا لاعب الإمارات.

ودفع شباب الأهلي بثلاثة تبديلات مع انطلاقة الشوط الثاني، ومنهم لاعبه المقيم يوري سيزار، والذي تمكن من تسجيل هدفاً لفريقه في الدقيقة 50، بعدما خطف الكرة مستفيداً من خطأ دفاعي للاعب الإمارات، لينفرد بالحارس مروان الخديم، ويضع الكرة في الشباك لحظة خروجه من مرماه.

وأخطأ دفاع الإمارات للمرة الثانية، عندما حاول إبعاد الكرة في الدقيقة 54، ولكنها تهيأت أمام أحمد نور الله، ليسددها مفاجئة ومباشرة وقوية من خارج منطقة الجزاء في الشباك، معلناً عن هدف ثان لشباب الأهلي.

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