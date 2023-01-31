راشد بن حميد يترأس وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم في الكونجرس الآسيوي

المصدر: وام

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يُشارك وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثالث والثلاثين المقرر عقده غداً الأربعاء في العاصمة البحرينية المنامة بحضور جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء.

ويترأس وفد الاتحاد .. الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، ويرافقه عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين الإمارتية المرشح لعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع تزكية معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد القاري تمتد حتى عام 2027، إلى جانب انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي وممثلي قارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم للدورة الانتخابية المقبلة.

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