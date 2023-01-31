لابا كودجو يتصدر هدافي الدوريات العربية.. وتاليسكا الأعلى قيمة سوقية

المصدر: وام

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يتصدر التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق العين الإماراتي قائمة أعلى الهدافين تسجيلا في بطولات الدوري المحلية العربية هذا الموسم حتى الآن برصيد 16 هدفا.

وحقق لابا كودجو هذا الرصيد خلال 14 مباراة خاضها مع الفريق، فيما تبلغ القيمة السوقية للاعب 5.5 مليون يورو طبقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي لإحصائيات وأرقام اللاعبين والأندية.

وترصد وكالة أنباء الإمارات /وام/ في هذا التقرير قائمة هدافي أبرز الدوريات العربية المحترفة، خلال الموسم الجاري 2022-2023، وقيمتهم السوقية.

ويتصدر البرازيلي أندسون تاليسكا لاعب النصر السعودي قائمة أعلى هدافي الدوريات العربية من حيث القيمة السوقية..

ويحل البرازيلي أندريا تاليسكا لاعب النصر السعودي ثانيا من حيث رصيد الأهداف بـ12 هدفا في 14 مباراة، فيما تبلغ القيمة السوقية للاعب 14 مليون يورو.

ويقتسم الكيني مايكل أولونجا لاعب الدحيل القطري، والأنجولي جيلسون دالا لاعب الوكرة القطري، والتونسي رفيق الكامرجي لاعب اتحاد بن قردان التونسي المركز الثالث في قائمة الأهداف برصيد 9 أهداف في 11 مباراة لكل منهم ، فيما تبلغ القيمة السوقية للأول 9 ملايين يورو، والثاني 2.20 مليون يورو، والثالث 350 ألف يورو.

وبرصيد 8 أهداف، يأتي كل من أحمد قندوسي هداف الدوري الجزائري، والمنتقل قبل يومين من وفاق سطيف الرياضي إلى الأهلي المصري، حيث سيبدأ مشواره رسميا مع فريقه الجديد عقب مباريات منتخب الجزائر في بطولة كأس أفريقيا للمحليين.

وسجل قندوسي أهدافه مع الفريق الجزائري في 15 مباراة، وتبلغ قيمته السوقية 1.30 مليون يورو، ويليه بنفس عدد الأهداف المغربي حمزة هنوري لاعب الفتح الرياضي، وسجل أهدافه في 16 مباراة بالدوري المغربي، وتبلغ قيمته السوقية 200 ألف يورو.

ويأتي المصري أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة في المركز التالي برصيد 7 أهداف في 16 مباراة بالدوري المصري، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 150 ألف يورو.

وبرصيد 5 أهداف في 13 مباراة، يتصدر الغيني ديني أنتوي لاعب النفط العراقي، قائمة هدافي الدوري العراقي، وتبلغ قيمته السوقية 250 ألف يورو، ويشترك معه في نفس رصيد الأهداف، في 13 مباراة أيضا، نجومبي مبينجي لاعب فريق نفط البصرة



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