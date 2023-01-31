«الفرسان» و«الصقور» ..لقاء المتصدرين

المصدر: متابعة :محمد فضل، إبهاب زهدي

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يحلّ شباب الأهلي ضيفاً على فريق الإمارات في الخامسة وعشر دقائق مساء اليوم، ضمن مواجهات الدور الـ 16 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتجمع المواجهة متصدري دوري أدنوك للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى، ويسعى «فرسان دبي» للمنافسة بقوة على لقب البطولة الغالية، التي سبق أن توجوا بلقبها 10 مرات، آخرها موسما 2018 - 2019 و2020 - 2021، في قمة قائمة الأندية الأكثر فوزاً بالبطولة، وبفارق لقب واحد عن الشارقة بالمركز الثاني، مع العلم أن نهائي نسخة موسم 2019 - 2020، تم إلغاؤه بسبب جائحة كورونا، ونجح شباب الأهلي في الوصول إلى مواجهة الإمارات، بعدما تجاوز ضيفه الوحدة بالفوز بهدف دون مقابل في مباراتهما بالدور الـ32.

ويتطلع «فرسان دبي» إلى استثمار الوضع والنتائج الإيجابية الحالية في التأهل لدور الثمانية، والاقتراب خطوة من الوصول إلى اللقب، ليبقى الفريق منافساً على البطولة الثانية هذا الموسم، إلى جانب دوري أدنوك للمحترفين. وفي المقابل أكمل «صقور الإمارات» جاهزيته بقيادة المدرب التونسي فتحي العبيدي، ويدخل الفريق المباراة بنشوة الفوز الأخير على العروبة في«الهواة».

جهد

وطالب البرتغالي جارديم مدرب شباب الأهلي، لاعبي الفريق التركيز أمام فريق الإمارات، وبذل أقصى جهد للحصول على بطاقة التأهل إلى دور الثمانية، رغبة في الاستمرار بالمنافسة على الكأس الغالية، واستعادة اللقب الذي خسره الفريق لمصلحة الشارقة في النسخة الماضية، مع التنويه يالصعوبات التي تواجه فريقه بغياب عناصر رئيسية.

وقال : المباراة صعبة، وأتمنى أن تحظى بحضور جماهيري كبير، لتحفيز اللاعبين. وأكد العبيدي مدرب الإمارات إنه يدرك جيداً أهمية المباراة لكونها أمام منافس قوي وصعب، وقال: مواجهة شباب الأهلي مختلفة عن مباريات «الهواة»، وخاصة وأن منافسنا فريق كبير ومنظم، وأتمنى أن يقدم الفريق الأداء الذي يميزه رغم صعوبة اللقاء. وقال: البطولة تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع.

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