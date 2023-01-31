الظفرة وبني ياس.. تحدي العبور

المصدر: أبوظبي – محمد صادق، أحمد عيسى

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يلتقي الظفرة ضيفه بني ياس عند الخامسة و25 دقيقة مساء اليوم، في الدور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، باستاد حمدان بن زايد آل نهيان، في تحدٍ من مباراة واحدة للعبور لدور الثمانية، ويأمل الظفرة تعويض نتائجه السلبية في الدوري، فيما يدخل بني ياس المواجهة طموحات كبيرة، منتشياً بالنتائج الإيجابية الأخيرة للفريق في الدوري، خصوصاً بعد الفوز المهم الذي حققه «السماوي» على خورفكان 2 - 1، في الجولة الـ 14 للدوري، يسعى الفريق لمواصلة طريقه نحو ربع النهائي، مستغلاً المعنويات العالية بالفريق، ويملك الظفرة الأفضلية في مواجهات الفريقين بالبطولة، بفوزه في مباراتين مقابل فوز واحد لبني ياس.

ويفتقد «السماوي» الثنائي غاستون سواريز، والبرازيلي المقيم سيل صامويل، للإيقاف، بسبب حصولهما على البطاقة الحمراء في مباراة مصفوت في الدور التمهيدي للمسابقة، كما يفتقد الفريق لجهود مدافعه الدولي حسن المحرمي للإصابة، والوافد الجديد القادم من الوحدة، خليل إبراهيم، بسبب عدم الجاهزية، لا يزال يحتاج لبعض الوقت للتأقلم مع الفريق.

أهمية

وأكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، على أهمية مباريات الكؤوس، وأنها تشهد منافسة من نوع خاص، مشيراً إلى أن بني ياس يسعى للذهاب بعيداً في البطولة، والعبور من بوابة الظفرة إلى الدور المقبل، ومن ثم المنافسة على اللقب.

وأكد ألكسندر مدرب الظفرة، أهمية المباراة، وإصرار الفريق على الفوز ونيل بطاقة التأهل، معترفاً في الوقت نفسه بصعوبة المهمة، وقال: نواجه منافساً متميزاً، لديه مجموعة من اللاعبين الجيدين، ويتميزبالعديد من الإيجابيات، وسنعمل على الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.

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