الحمرية وعجمان .. المفاجآت واردة

المصدر: عجمان- ياسر قاسم، الحمرية – محمد فضل

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يستقبل الحمرية، على ملعبه، جاره عجمان، عند الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن مواجهات الدور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، والمفاجآت واردة، رغم أن منافس «البرتقالي» يلعب في دوري «الهواة»، ويغيب عن عجمان 3 لاعبين، هم ميرال ووليد اليماحي وناصر عبد الهادي، بسبب الإصابات، فيما استعد الفريق للمباراة من خلال تكثيف التدريبات اليومية، ويخوض الحمرية المباراة بصفوف مكتملة، وربما يدفع بذات التشكيلة التي حققت الفوز على مسافي مؤخراً في دوري الدرجة الأولى قبل أيام،

ويسعى مدرب الحمرية، طارق الحضيري، إلى إحداث المفاجأة، والإطاحة بفريق عجمان من المسابقة، ويأمل أن يكون اللاعبون في كامل حضورهم الذهني والبدني بالمباراة.

وأكد غوران المدير الفني لعجمان، على أهمية مباراة الحمرية، مشيراً إلى أن خوض المباريات في فترات متقاربة، يزيد من صعوبة المباراة، وقال: اللاعبون لديهم الحماس الكبير لتقديم مباراة جيدة، تساعد الفريق للتأهل لدور الثمانية. وأشار إلى أن مباراة الحمرية مهمة لتصحيح الأخطاء الدفاعية التي أدت لخسارة الفريق الكبيرة من العين في الدوري، مشيراً إلى أن غياب ميرال ومحمد إسماعيل في المباراة السابقة، ربما أثر في التفاهم والانسجام، ولكن لا مجال للتبرير، وعلى كل البدلاء التكيف مع جميع المواقف، وتوقع غوران أن يعود ميرال للعب بعد 5 أسابيع.

قوة

وأشار طارق الحضيري مدرب الحمرية، إلى أن قوة المباراة، والتي تأتي أمام فريق متطور، مشيراً إلى أن هزيمة عجمان الأخيرة لا تقلل من قوته. وقال: طموح الحمرية الذهاب بعيداً في المسابقة الأغلى، ونعلم بصعوبة المهمة، لكن الفريق جاهز، ويسعى لتقديم مباراة جيدة، خصوصاً أنها تقام على ملعب الحمرية، وتوجد رغبة كبيرة في تجاوز عجمان، والتأهل لدور الثمانية، وإسعاد جماهير الفريق.

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