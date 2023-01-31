الشارقة يبدأ مشوار الكأس الغالية بمواجهة النصر الليلة

المصدر: الشارقة -ياسر قاسم , دبي-عدنان الغربي

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ينطلق، اليوم، الدور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بأربع مباريات، تتضمن في هذه المرحلة مواجهات بين 12 فريقاً من دوري المحترفين، و4 فرق من دوري «الهواة». ويبدأ الشارقة حملة الدفاع عن لقب الكأس الغالية أمام النصر، فيما يستضيف الإمارات فريق شباب الأهلي، ويلعب الظفرة مع بني ياس، والحمرية مع عجمان.

وتعدّ مباراة الشارقة والنصر في الثامنة والنصف مساء، سيناريو جديداً بين الفريقين في أقل من 10 أيام، حيث انتهت مباراتهما في الدوري بالتعادل 1 - 1، ويغيب عن الشارقة كل من ماجد حسن وميلوني بسبب الإصابة، وفي المقابل، سيكون الثلاثي بيانيتش ومحمد عبد الباسط والحارس عادل الحوسني جاهزين بعد انتهاء الإيقاف، ويتطلع النصر المنتشي بإحراز 4 نقاط بآخر مباراتين في الدوري، إلى الفوزومواصلة نتائجه الإيجابية ومن المتوقع أن يجري المدرب الكرواتي توميتش بعض التغييرات على التشكيلة التي واجه بها الشارقة الأسبوع قبل الماضي بالدوري.

انتدابات

ووصف كوزمين مدرب الشارقة المباراة بالصعبة مؤكداً أن النصر منافس قوي، مشيراً إلى أن الانتدابات الأخيرة أثرت إيجاباً في فريق النصر، وقال: الشارقة استعد للمباراة بشكل جيد، إن مباريات الكأس تختلف عن الدوري وتتطلب تكتيكاً خاصاً وأتفهم هذا الاختلاف وسأعمل على اختيار التكتيك المناسب الذي يقود الشارقة للتأهل.

وأكد توميتش مدرب النصر أن موقع «العميد» في جدول ترتيب الدوري لن يشغله عن الدفاع عن حظوظه في مسابقة الكأس الغالية بكامل قوته، مشيراً إلى أنه لا مجال للتعويض في مباريات الكأس ولذلك فإنه لا بديل عن الفوز فيها لمواصلة المشوار في المسابقة الغالية، وقال: نتعامل بنفس التركيز والأهمية في كل البطولات التي نشارك بها ونتمنى أن نحقق الفوز لنتأهل إلى الدور التالي.

وأوضح توميتش أن النصر سيخوض أكثر من مباراة خلال فترة قصيرة، ما يدفعه لاعتماد سياسة التدوير على التشكيلة ومراعاة الحالة البدنية لجميع اللاعبين خاصة المنضمين حديثاً للفريق.

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