ريان مينديز: استعادة الثقة أهم مكاسب النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد ريان مينديز لاعب فريق الكرة بنادي النصر، أن الخروج من دوامة الشكّ، واستعادة الثقة، أهم المكاسب التي حققها فريقه في المباراتين الأخيرتين، أمام الشارقة والظفرة، بدوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن «العميد» استثمر بشكل جيد، فترة التوقف الأخيرة، لإعادة ترتيب أوراقه، حتى يقطع نهائياً مع الفترة السابقة، وينطلق بنفس جديد في الدور الثاني.

وتعادل النصر بهدف لمثله مع الشارقة في الجولة 13، وفاز على الظفرة بهدف دون رد على أرضه، الجمعة الماضي، ما مكنه من رفع رصيده إلى 11 نقطة، وتنفس الصعداء في جدول الترتيب.

فوز مهم

ووصف مينديز نقاط مباراة الظفرة الثلاث بـ «المهمة للغاية»، مشدداً على أن الفريق سيسعى جدياً لتحقيق المزيد من الانتصارات، والسير إلى المناطق الآمنة وسط الجدول. وأوضح أن النصر قام بما يجب فعله في المباراة، وعرف كيف يخرج بالنتيجة المطلوبة، معتبراً أن الفوز على الظفرة معنوي بالأساس، وقال مينديز: نشعر أننا أصبحنا أقوى، ولدينا ثقة أكبر، وأعتقد أن الأمور ستتحسن أكثر فأكثر، بإمكاننا الفوز على أي منافس، بغض النظر عن وضعه في جدول الترتيب، ونحن متحفزون لخوض باقي المباريات، حتى نثبت للجميع أننا فريق جدير بالاحترام، وأن مركزنا الحالي لا يعكس حقيقة إمكاناتنا.

وصرح مينديز أن النصر لا ينظر إلى الخلف، وطوى صفحة الدور الأول للدوري بكل تفاصيلها وأحداثها السلبية، وأصبح يتطلع للأفضل، ولحصد المزيد من النقاط، وقال: أسوأ ما يتعرض له فريق كرة قدم، هو الدخول في دوامة الشك، لقد عشنا ظروفاً صعبة للغاية في الدور الأول، ولسنا راضين عن موقفنا في الجدول الذي يليق بسمعة النصر وتاريخه، لذا، سنبذل قصارى جهدنا، وسنتحمل مسؤوليتنا كاملة، حتى يظهر الفريق بوجه مختلف تماماً، يعكس طموحنا الحقيقي، ندرك تماماً أن النصر فريق عريق، ولا يستحق هذا الترتيب، لقد وضعنا أهدافاً بداية الموسم، لكننا فقدنا جانباً منها، لأننا لم نفعل ما يجب فعله على أرضية الملعب.

أجواء

وتابع: استمرار ديناميكية الفوز والأجواء الإيجابية، ستكون سلاحنا الفترة المقبلة، لتحقيق المزيد من الانتصارات والأهداف، وأجمل ما في كرة القدم، أنها تعطيك الفرصة مرة ثانية لإثبات نفسك ومكانتك الحقيقية، ويجب أن نخرج بأهم الدروس من الفترة السابقة، ونتعلم منها، وألا نقف عند التفاصيل السلبية، ما نريده الآن، هو الاستمرار والتطلع دائماً للأفضل، سنخوض مبارياتنا بالقطعة، ونتحلى بالطاقة الإيجابية، خاصة أنه أصبح لدينا فريق قادر على الفوز في أي مباراة.

وأوضح مينديز أن أجمل ما ظل عالقاً في ذهنه من الدور الأول، هي صورة جماهير النصر، التي حرصت على وجودها في كل المباريات، رغم النتائج المخيبة للآمال، وختم قائلاً: أشكر جمهور النصر، الذي واصل تشجيعه لنا، بالرغم من الفترة الصعبة التي مررنا بها على مستوى النتائج، نعتذر لهم، ونعدهم بتقديم كل ما لدينا لإسعادهم، نحن الآن بحالة جيدة، ومتفائلون أن الجزء الثاني من الموسم، سيكون أفضل بكثير. وبخصوص رأيه في النسخة الحالية لدوري أدنوك للمحترفين، قال مينديز: من الصعب توقع الفريق الفائز في كل مباراة، وجدول الترتيب يعكس توازناً كبيراً بين جميع الفرق، والصراع على أشده بين الجميع، سواء بالنسبة للمنافسين على اللقب، أو في صراع الهبوط.

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