مارسيل كايزر: الإصابات أثرت على نتائج الجزيرة في الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أرجع الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، تراجع نتائج فريقه في دوري أدنوك للمحترفين، إلى الإصابات التي لحقت بعدد كبير من اللاعبين، وأفقدته عناصر مهمة في مشوار المنافسة، موضحاً أن الغيابات كان لها تأثيرها السلبي على الأداء والنتائج في عدد من المباريات.وقال كايزر في حديث مع «البيان»: لم نحقق النتائج التي كنا نأملها في عدة مباريات، لأننا عانينا من النقص، فقدنا ميلوس الذي يعتبر عنصراً مهماً في خط الدفاع منذ بداية المنافسة بسبب الإصابة، وأيضاً تعرض محمد العطاس للإصابة، وخلفان مبارك يعلم الجميع أنه غاب لفترة طويلة وبدأ في العودة للمباريات مؤخراً، وتعرض تاناسي أيضاً للإصابة وخسرناه في عدة مباريات، وغيرهم من اللاعبين الذين كان غيابهم مؤثراً بكل تأكيد.

وذكر مدرب الجزيرة أن الإصابات كانت مؤثرة، لكن لا يمكن أن نجعلها سبب فقد كل النقاط، وأضاف: أنا راض عن المستوى الذي قدمه اللاعبون، لكن علينا أيضاً تحسين وتجويد الأداء حتى نقدم مستويات أفضل ونكون على قدر التحدي في المواجهات المهمة التي تنتظرنا، لدينا مجموعة متميزة من أصحاب المهارة والموهبة، فقط يجب أن نتطور أكثر حتى لا نعاني مع خسارة المزيد من النقاط لكي ننجح في التقدم بجدول الترتيب.

كما أكد المدرب الهولندي ثقته في جميع لاعبيه، موضحاً أنهم فقط يحتاجون للاستمرارية في خوض المباريات من أجل المنافسة في بطولة قوية بها العديد من الفرق المتميزة، وأضاف: يجب أن نواصل عملنا وأن نعمل على تحقيق العديد من النتائج الإيجابية حتى نتمكن من منافسة فرق المقدمة، والتي أراها فرقاً جيدة، لكننا نمتلك فرصة جيدة في التقدم.

ويحتل «فخر أبوظبي» المركز الخامس مع نهاية الجولة 14 برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن شباب الأهلي متصدر المنافسة، ونال الجزيرة نقاطه بالفوز في 8 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة 4 مواجهات.

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