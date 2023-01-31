121 مليون درهم القيمة التسويقية لصفقات الشتاء

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تتسابق الأندية الإماراتية على تدعيم صفوفها بعدد من الصفقات المميزة خلال فترة القيد الشتوية الجارية من 11 يناير الجاري إلى 8 فبراير المقبل، ووصلت قيمة 29 صفقة تعاقدات لـ 12 نادياً من أصل 14 نادياً منافساً في دوري أدنوك للمحترفين، 30.430.000 يورو «حوالي 121 مليون درهم»، حسب القيم التسويقية للاعبي تلك الصفقات وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».

ويتوقع أن يرتفع إجمالي قيمة الصفقات الشتوية خلال الأيام المتبقية من «الميركاتو» الحالي، خاصة وإنه رغم أن صفقات الشتاء ليست كبيرة في العدد، ويتم من خلالها سد ثغرات ظهرت في بعض المراكز فقط، إلا أن هناك أندية أجرت العديد من الصفقات، ومنها 3 أندية في مقدمتها النصر الذي تعاقد مع 6 لاعبين، وهم سعود عبدالرزاق، سلطان الشامسي، عبدالعزيز صنقور، سمير ميميشيفيتش، بينيل مالابا ومحمد برغش، وبلغ إجمالي تلك الصفقات 3.960.000 يورو، وأكمل دبا الفجيرة 5 صفقات بقيمة 3.160.000 يورو، وتضمنت التعاقد مع إدواردو ناسيمينتو دا سيلفا جونيور (ايدو)، روجريو ألفيس دوس سانتوس (شينا)، بيدرو هنريك دى كاسترو سيلفا سوليا، حبيب يوسف وعبد الله خميس، وأجرى البطائح 4 صفقات مع اللاعبين عمر أحمد، حمد البلوشي، جيفرسون دوغلاس وكوامي بونسو بقيمة تسويقية 560.000 يورو.

فيما تراوحت صفقات 9 أندية ما بين لاعب ولاعبيْن فقط، إذ تعاقد الظفرة مع اللاعبيْن جورجي ميلانوف وتياجو دي ليونكو بقيمة 1.800.000 يورو، والوحدة مع فاكوندو كروسبزكي وماتيوس بيريرا بقيمة 13.500.000 يورو، وخورفكان مع اللاعبين فابيو آبرو ورافاييل دودو بقيمة 2000.000 يورو، والوصل مع لويس مارسيلو وجوليان بابلو بقيمة 600.000 يورو.

في حين، تعاقد عجمان مع روكي مارسيان بقيمة تسويقية 250 ألف يورو، والعين مع تيد يدفاي بقيمة 2.500.000 يورو، واتحاد كلباء مع عبدالله ديابي بقيمة 1.500.000 يورو، وشباب الأهلي مع طارق أحمد بقيمة 350 ألف يورو، وبني ياس مع خليل الحمادي بقيمة تسويقية قدرها 250 ألف يورو، وحسب موقع «ترانسفير ماركت»، يعتبر البرازيلي ماتيوس بيريرا، الأعلى قيمة تسويقية بـ 10 ملايين يورو، والذي تعاقد معه الوحدة على سبيل الإعارة من نادي الهلال السعودي.

يذكر أن، الشارقة والجزيرة الناديان الوحيدان اللذان لم يجريا أي صفقات شتوية حتى الآن، ويحتل الشارقة المركز الثاني في ترتيب دوري أدنوك برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي في قمة الترتيب، فيما يحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الوحدة بالمركز الثالث، وبفارق المواجهات المباشرة عن الوصل بالمركز الرابع.

ويأتي العين بالمركز السادس برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطتين عن عجمان السابع، و4 نقاط عن اتحاد كلباء بالمركز الثامن، و7 نقاط عن بني ياس بالمركز التاسع، ويحتل خورفكان المركز العاشر برصيد 15 نقطة، والبطائح بالمركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة، والنصر بالمركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، والظفرة بالمركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، ودبا الفجيرة بالمركز الرابع عشر الأخير برصيد 4 نقاط.

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