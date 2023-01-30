الشارقة بطل دوري الصالات للمرة الأولى
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توج الشارقة بطلاً لدوري كرة قدم الصالات للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في إياب النهائي على مضيفه البطائح بنتيجة 8-2.
انتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة برباعية، تقاسم تسجيلها فيتور سيلفا وميجويل كينجي.
وشهد الشوط الثاني تسجيل 6 أهداف، اثنان للبطائح، سجلهما دانيل نيتو، ورباعية للشارقة، تبادل تسجيلها فيتور سيلفا «هدفين» وايجور فريتاس وميجويل كينجي.
وكان الشارقة فاز في لقاء الذهاب بركلات الترجيح 3 - 1.
وتوج عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الشارقة، بأول لقب في دوري الصالات، بحضور علي المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة.