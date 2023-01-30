الجالبوت يستقيل من تدريب الحصن

المصدر: متابعة – محمد فضل

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قدم مدرب دبا الحصن الوطني محمد الجالبوت اعتذاره لإدارة النادي عن إكمال المهمة مع الفريق الأول، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الأخيرة في دوري الهواة.

وقامت اللجنة الفنية بالنادي بتوجيه الشكر للمدرب محمد الجالبوت على الفترة الماضية وتكليف مساعده المدرب حسين سكيندرفيك بقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

ويعتبر الجالبوت المدرب التاسع في دوري الهواة الذي يترك منصبه بعد أن سبقه 8 مدربين وهم فهد الدبل «مسافي» بدر الدين الإدريسي مدرب العربي السابق الذي أقيل من منصبه إلى جانب كل من الصربي بوريس بونجاك مدرب العروبة والثنائي معتز عبد الله إلى جانب العراقي أمين فيليب مدربي الجزيرة الحمراء والجزائري سفيان نشمة مدرب الفجيرة والمغربي عبد الحليم الوريمي مدرب الرمس والمقدوني جوكيكا مدرب حتا.

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