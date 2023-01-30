غدا.. انطلاق منافسات دور الـ16 لـ"كأس رئيس الدولة"

المصدر: وام

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يستهل فريق الشارقة حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بمواجهة النصر غدا في دور الـ16 للمسابقة، والذي تقام فعالياته على مدار اليومين المقبلين.

وتشهد مباريات هذا الدور مواجهات بين 12 فريقا من دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، و4 فرق من دوري الدرجة الأولى.

ويلتقي الشارقة مع النصر على استاد "الشارقة" غدا في الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات، ويأمل الشارقة في تقديم بداية قوية لرحلة الدفاع عن لقبه، الذي حققه للمرة التاسعة في تاريخه.

ويخوض الشارقة دور الـ16 مباشرة، بصفته حامل اللقب، فيما يخوض النصر اللقاء بعد فوزه 5-0 على فريق "سيتي إف سي" في الدور التمهيدي.

ويدخل الشارقة اللقاء، بعد تعادله سلبيا مع شباب الأهلي في دوري أدنوك للمحترفين، وحفاظه على وصافة جدول الدوري بفارق نقطة واحدة عن المتصدر "شباب الأهلي".

كما يلتقي غدا فريق "الإمارات" متصدر دوري الدرجة الأولى فريق شباب الأهلي على استاد نادي الإمارات في الساعة 17:10 بتوقيت الإمارات.

وتأهل فريق الإمارات لهذا الدور بفوزه على الرمس 5-0، وتأهل شباب الأهلي بفوزه على الوحدة 1-0.

ويطمح شباب الأهلي متصدر جدول مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، إلى مواصلة مسيرته ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والمنافسة على أهم ألقاب الموسم.

ويلتقي غدا أيضا فريق الظفرة مع بني ياس على استاد "حمدان بن زايد" في الساعة 17:25 بتوقيت الإمارات، والحمرية مع عجمان في الساعة 20:30 على ملعب نادي الحمرية.

وتقام المباريات الـ4 الأخرى لدور الـ16 بعد غد الأربعاء؛ حيث يلتقي خورفكان مع العين على استاد "صقر بن محمد القاسمي" في الساعة 17:10 ، كما يلتقي في التوقيت نفسه فريق "أبطال الخليج" مع الجزيرة على استاد "محمد بن زايد".

ويلتقي اتحاد كلباء في الساعة 20:30 مع البطائح على استاد نادي "اتحاد كلباء"، كما يلتقي بالتوقيت نفسه الفجيرة مع الوصل على استاد "نادي الفجيرة".



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