«تنفيذي الآسيوي» هدف الإمارات في «كونغرس البحرين»

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

يكثف عبدالله الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين اتصالاته مع عدد من رؤساء الاتحادات الآسيوية من أجل تعزيز ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الانتخابات التي تعقد في اجتماع الجمعية العمومية الثالث والثلاثين للاتحاد يوم الأربعاء المقبل في البحرين، لتعود الإمارات إلى الواجهة الآسيوية من جديد، بعد أن فقدت مقعد المكتب التنفيذي في الدورات الأخيرة.

ويشهد «كونغرس البحرين» تزكية الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيساً للاتحاد الآسيوي لولاية ثالثة حتى 2027، وانتخاب ممثلي القارة في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، ويعقد الاجتماع حضورياً المرة الأولى منذ جائحة كورونا، ويحضره وفد من الإمارات يضم عبدالله الجنيبي ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

ويتنافس على مقاعد المكتب التنفيذي كل من: عبدالله الجنيبي «الإمارات»، وعدنان درجال «العراق»، ولؤي عميش يوسف «الأردن»، وعبدالله أحمد الشاهين «الكويت»، من غربي آسيا، وأرسلان آينازاروف «تركمانستان»، ورافشان ايرماتوف «أوزبكستان»، من وسط آسيا، وشاجي برابهاكاران «الهند»، وبسام عبدالجليل «المالديف»، وبانكاج بيكرام نيمبانغ «نيبال»، من جنوبي آسيا، وكريس نيكو «أستراليا» وسوميوت بومبانمونغ «تايلاند» وتران كووك توان «فيتنام» منطقة آسيان، وفوك كاي شان اريك «هونج كونج» من شرقي آسيا.

وحققت الكرة الآسيوية في عهد مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي الحالي إنجازات عدة ومن بينها زيادة عدد المنتخبات في نهائيات كأس آسيا لتصبح 24 منتخباً (الإمارات 2019)وتخصيص 15 مليون دولارجوائز، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة، كما تم تعزيز حضور المنتخبات الآسيوية عالمياً بزيادة حصة آسيا إلى 8 مقاعد مباشرة ونصف مقعد بالملحق في مونديال 2026، فيما تقام تقام بطولات الأندية المقبلة على 3 مستويات بمشاركة 76 نادياً بدلاً من النظام الحالي الذي يتضمن مستويين للمنافسة ارتفعت قيمة جائزة بطل دوري الأبطال إلى 4 ملايين دولار،وجائزة بطل كأس الاتحاد إلى 1.5 مليون دولار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز