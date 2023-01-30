تعاون كروي بين الإمارات وكوريا الجنوبية واليابان

المصدر: (دبي - البيان)

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بحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، في لقائه أمس، مع شونغ مونغ جون، رئيس اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم، عدداً من المواضيع المتعلقة بكرة القدم في قارة آسيا، من مسابقات وبطولات تتعلق بالأندية والمنتخبات، والحكام، وتطوير الكوادر الفنية والإدارية، إلى جانب تعزيز سُبل التعاون المشترك بين الاتحادين.

والتقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي مع كوزو تاشيما، رئيس الاتحاد الياباني للكرة، وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين الصديقين، وعدداً من المواضيع الخاصة بالكرة الآسيوية. حضر اللقاءين محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة.

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