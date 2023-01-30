مصفوت يقتحم المربع الذهبي لدوري الهواة

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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فاز مصفوت على التعاون بهدف إبراهيم خميس في الدقيقة 23، مواصلاً صحوته ومقتحماً المربع الذهبي بالنقطة 32، في المركز الرابع.

ولعب التعاون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 21 لطرد جابريل سانتانا.

وخطف الذيد التعادل أمام مضيفه الجزيرة الحمراء في الدقيقة (90+3) بنتيجة 2 - 2، وتقدم الجزيرة الحمراء بهدفي علي صنقور، واكير سكوتو، ووقع على ثنائية الذيد الحساني تامبورا ومحمد يوسف، وطرد الحكم لاعب الجزيرة زكريا مكنون في الوقت بدل الضائع.

وتعادل بينونة مع العربي 2 - 2 وأحرز هدفي بينونة أيمن أبو علي، وللعربي فارس الجابري ومحمد المطروشي ليصل بينونة إلى 12نقطة والعربي إلى 28 نقطة.

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