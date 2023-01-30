حسن إسماعيل: الأخطاء الدفاعية تحدّ من تألق الحراس

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أشاد حسن إسماعيل، المشرف الفني على قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، بمستوى حراس المرمى خلال الجولة الـ14 لدوري أدنوك للمحترفين، حيث ظهر أكثر من حارس بمستوى طيب، مثل فهد الظنحاني، حارس بني ياس، الذي ذاد عن مرماه ببسالة خلال مباراة فريقه أمام خورفكان، وحميد عبدالله، حارس دبا، الذي دافع عن عرينه ببسالة من هجمات الجزيرة، وأحمد شامبيه، الذي يتحدى نفسه للعودة إلى مستواه المعهود في المباراة الثانية على التوالي.

وأكد حسن إسماعيل أنه على الرغم من الأهداف الغزيرة التي شهدتها الجولة الـ14 فإن مسؤولية الحراس عن تلك الأهداف تعتبر قليلة، حيث تعددت الأخطاء الدفاعية كمنظومة عمل أو أخطاء فردية من اللاعبين، وللأسف دفع عدد من الحراس ثمناً غالياً لتلك الأخطاء، التي تتطلب مزيداً من العمل من الأجهزة الفنية خلال التدريبات المقبلة.

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كما أشار حسن إسماعيل إلى تعدد احتساب ركلات الجزاء خلال تلك الجولة، والتي بلغت 6 ركلات جزاء، وللأسف لم ينجح أي حارس مرمى في التصدي لأي ركلة من تلك الركلات، حيث غلبت المهارة الفردية للاعبين الذين قاموا بتسديد الركلات على مساعي الحراس ومحاولاتهم، ما يتطلب مزيداً من التدريب والتحضير الجيد لمدربي الحراس من أجل حسن التعامل والتصدي لتلك الركلات.

واختتم حسن إسماعيل بتقديم نصيحة لحارس الوحدة محمد الشامسي، حيث نصحه بالمران الجيد وزيادة تركيزه خلال المباريات من أجل استعادة مستواه الذي هبط بشكل ملاحظ خلال الفترة الماضية، خاصة وأن فريقه من الفرق المنافسة على صدارة الدوري، كما أن تذبذب مستوى الحارس يحد من طموح الفريق.

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