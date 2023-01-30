الأندية تهاجم التحكيم بسبب تعدد ركلات الجزاء

المصدر: دبي - العوضي النمر

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خرجت تصريحات إدارية تهاجم التحكيم في مباراتي البطائح وكلباء، ودبا والجزيرة، بسبب تعدد احتساب ركلات الجزاء، والهدف وضع مزيد من الضغوط على التحكيم وإبعادها عن الأندية، وخاصة أن المباراتين لم يكن بهما أخطاء تحكيمية مؤثرة في نتيجتهما، إذ احتسب الحكم يوسف الجسمي ركلة جزاء صحيحة لمصلحة علي مبخوت بعد تدخل إيجابي من تقنية الفيديو، وكان للجزيرة الفائز بنتيجة المباراة ركلة جزاء أخرى لم تحتسب لمصلحة علي مبخوت أيضاً إثر كرة مشتركة فيها نوع من التهور من اللاعب حبيب يوسف، وفي المباراة الثانية احتسب الحكم نواف الزيودي ركلتي جزاء للبطائح بعد أن تعرقل اللاعب لورانس من قبل اللاعب عبدالعزيز حمد الذي تعرض للطرد في الركلة الثانية.

الجولة الـ14 لم تشهد أي أخطاء تحكيمية لها تأثير سلبي في النتائج باستثناء ركلة جزاء احتسبت لبني ياس، وهناك بعض الملاحظات مثل ضرورة تعيين أطقم مساعدة تملك الخبرة في حال وجود حكم من الشباب، والثانية زيادة التجانس والتفاهم بين حكم الساحة وزميله بتقنية الفيديو، إذ لا يزال التعاون بين الطرفين في حاجة لمزيد من العمل وخاصة في الحالات التي تحدث داخل منطقة الجزاء.

حالات تحكيمية

* تلقى ألكسندر فاسيليفيتش إنذاراً لاستخدام اليد في لعبه مع مهاجم الوحدة والحالة لا تستحق بطاقة حمراء

* ألغى الحكم المساعد هدفاً للشارقة في مرمى شباب الأهلي لحالة تسلل قبل تسجيل الهدف والقرار صحيح.

* احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة لمصلحة بني ياس وكان يجب تدخل تقنية الفيديو لتعديل القرار.

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