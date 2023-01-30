عبدالله حسن: ملامح بطل الدوري لم تظهر حتى الآن

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد عبدالله حسن المحاضر الفني في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، أن ملامح بطل دوري أدنوك للموسم الحالي لم تظهر حتى الآن، رغم مضي 14 جولة من عمر المسابقة، وأن لعبة الكراسي الموسيقية لا تزال مستمرة في صراع المنافسة على القمة، إذ إن الفارق بين شباب الأهلي المتصدر برصيد 29 نقطة والجزيرة الخامس في الترتيب 3 نقاط فقط، ما يجعل الصراع مشتعلاً في الجولات المقبلة.

وقال عبدالله حسن: المواجهات المباشرة بين المتنافسين في القمة في الفترة المقبلة، ستحسم إلى حد كبير الصراع، وتحديد ملامح البطل، ولكنه عاد ليقول إن الصراع سيستمر حتى الجولات الأخيرة من عمر المسابقة، ما يحفز الفرق ولاعبيها على تقديم مستويات فنية جيدة تسهم في جذب الجماهير نحو المدرجات.

أسلوب

وأبدى عبدالله حسن، إعجابه بطريقة مدرب شباب الأهلي البرتغالي ليوناردو جارديم في إدارته مباراة فريقه أمام الشارقة رغم النقص العددي في صفوف فريقه ومشاركة الفريق بعدد من اللاعبين الاحتياط، إذ نجح في إدارة المباراة وسيرها وفق رغبته وفرض أسلوبه على الشارقة، الذي لم يجد حلولاً ترجح كفته رغم أنه لعب بكل الأوراق المتاحة له، ولكن هناك مشكلة بدأت تظهر في أداء الشارقة وهي اعتماد اللاعبين المواطنين كلياً على زملائهم الأجانب ما أوجد نوعاً من السلبية والاتكالية في الأداء ويقف كوزمين بشكل سلبي أمامها.

شخصية

وأشاد عبدالله حسن بأداء فريق العين أمام عجمان إذ بدأت شخصية العين المعروفة بالظهور، وهذا مؤشر جيد إلى عودة العين للمنافسة في الجولات المقبلة، إذ ظهر الفريق واثقاً بخطواته ويقدم أداء قوياً يترجمه لأهداف، ولم يخشَ طموح ولا مغامرات فريق عجمان الذي بدا متأثراً بحالات الغياب في صفوفه في الجولات الأخيرة وأثبتت دكة الاحتياط في الفريق أنها لا تملك العناصر التي تعوض غياب الأساسيين وتسهم في صنع الفارق، ويبدو أن الفريق قانع بالمنطقة الدافئة حيث يبتعد عن خطر المنافسة في منطقة القاع.

إثارة

واعتبر عبدالله حسن مباراة الوحدة مع الوصل من أفضل مباريات الأسبوع، إذ حفلت المباراة بالمتعة والإثارة، فظهرت رغبة الفريقين في السعي لتحقيق الفوز، سيطر الوحدة على الشوط الأول بالانضباط التكتيكي، والضغط على الوصل، ولكن حسن قراءة مدرب الوصل للمباراة وتبديلاته الجيدة أسهم في تفوق الفريق في الشوط الثاني، مستغلاً نشاط الوسط والقوة الهجومية وتألق الثنائي علي صالح وليما، اللذان شكلا خطورة على دفاع الوحدة الذي ارتبك أمام تحركاتهما من الأطراف.

درس

وقال عبدالله حسن عن مباراة خورفكان مع بني ياس إن الأخير استوعب درس المباريات الماضية، ومنح خمنيز حرية أكبر في التحرك ودعم الهجوم فأوجد ثغرات في دفاع خورفكان المتكتل، فسجل السماوي هدفين وحاول أبناء الخور العودة للمباراة رغم تعدد الإصابات في الفريق وغياب عناصر مؤثرة فسجل هدفاً ولكنه لم يدرك التعادل ما وضع الفريق في موقف صعب في جدول الترتيب.

صراع

وفي صراع المنافسة للنجاة من شبح الهبوط، أوضح عبدالله حسن، ازدياد التنافس بين خماسي المؤخرة، بعد دخول خورفكان والبطائح، لينضما إلى النصر والظفرة ودبا، وحقق النصر المتجدد فوزاً غالياً على منافسه الظفرة تقدم به خطوة نحو الأمام، والنصر كسب النقاط وعادت الروح للاعبيه وهذا مكسب مهم، وهناك تطور في أداء الظفرة ودبا ولكنهما لا يحسنان استغلال الفرص التي تتاح لهما، والبطائح الذي يلعب بطموح الفوز في معظم مبارياته، اقتنص نقطة مهمة من كلباء بالتعادل بهدفين جعلت الفريق أفضل وضعاً من منافسيه، ودبا قدم مستوى طيباً أمام الجزيرة ولكنه افتقد المهاجم القناص فخسر 3 نقاط مهمة وقبع في المركز الأخير، والصراع اشتد من أجل النجاة والابتعاد عن منطقة الخطر.

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